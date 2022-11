Golovin megnevezte a bajokat: túlzó elvárás, görcs és koncentrációhiány

– Svájc ellen ahogy a meccs után mondta, tizennégy gólt kaptunk a beálló posztról. Ezt lehet fejleszteni egy nap alatt?

– Nem fejleszteni kell, oda kell figyelni.

– Ez koncentráció és nem tudás kérdése?

– Ez koncentráció és tudás kérdése. Ha visszatekintünk a tavalyi, Portugália elleni Eb-selejtező mérkőzésünkre, óriási problémáink voltak a beálló körüli védekezéssel. Sőt még Szlovákia ellen sem tudtuk ezt jól megoldani, de Spanyolország ellen a védekezés már sokkal kevésbé okozott gondot. Ezzel csak azt akarom érzékeltetni, hogy ha a játékosok betartják a taktikai utasításokat, akkor meg tudják oldani a feladatot. Nyilván nem edz minden nap a válogatott, több idő telik el az összetartások között, ezért fel kell frissíteni a taktikai elemeket. Ugyanakkor ha az embernek egyszer már sikerült megoldania egy-egy taktikai feladatot, az azt jelenti, hogy máskor is képes erre. Svájc ellen nem sikerült, még én sem tudom, mi lehetett ennek az oka. Tudtuk előre, hogy a fej fölött, magasan kapja a labdát a svájci beálló, és erre nem mindig tudtak odafigyelni a védőink. Tudjuk, hogy akkor romlik a koncentráció, ha az ember nagyon görcsösen szeretne valamit elérni.

– Ezt mondták a játékosok is. Klujber Katrin azt remélte, hogy akár tízgólos előnyt sikerül kialakítani Svájc ellen a szünetig.

– Jó, hogy ezt szóba hozta. Ha ilyen célokat fogalmaznak meg a játékosok, akkor előbb-utóbb biztosan begörcsölnek egy-egy mérkőzésen. Mert a megfogalmazott cél nem volt reális. A saját, önmagukkal szemben támasztott elvárásaik mellett a közvélemény vágyai és a szakmai stáb célkitűzései is rárakódtak a játékosokra. És ha a játékosok azt tapasztalják, hogy nem úgy alakul egy meccs, ahogy ők azt eltervezték, akkor teherként élik meg az elvárásokat, és ettől begörcsölnek.

– Vasárnap az előző Eb bronzérmese, Horvátország ellen a győzelem reményében lép pályára a válogatott. Camila Micijevic, Josipa Mamic, Dejana Milosavljevic és Ana Turk is hiányzik a horvátok keretéből. Tartalékos ez a horvát válogatott?

– Én soha nem innen közelítek, a legjobb horvát játékosok vannak itt. Micijevic a sérülése miatt hiányzik, ő valóban meghatározó játékos, de most – ahogy látom – a mókamester szerepét tölti be a csapatuknál. Én nem tekintem tartalékosnak a horvát válogatottat.

– Teherként élik meg a játékosok, hogy ha megvan a horvátok elleni meccs, akkor meglehet a nyolcba kerülés?

– Nem, remélem, nem. De visszautalnék arra, amit az elvárásokról és a nyomásról mondtam. A kézilabda játék, amiben vannak győztesek és vesztesek. A játékosoknak az a feladatuk, hogy készüljenek fel a horvátok ellen, és másnap menjenek ki a pályára. Majd kiderül, hogyan sikerül. Nem hiszem, hogy előre azon kellene gondolkodniuk, hogy mi számít kudarcnak vagy sikernek.

– Hol lehet keresnivaló a horvátok ellen?

– A külső területeken, a távoli zónákban nem olyan kemények a horvát védők, a védőfal közepén, a hármas védők közötti területen nehéz érvényesülni. A támadó játékban az egy az egy elleni párharcokat erőltetik, Micijevic hiányában nem annyira erősek. Meglátjuk, hogyan alakul a vasárnapi meccs.

