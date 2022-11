Tartalékból főszereplő lett a fiatal magyar a világbajnokságon

A lengyel Wójcik Racing Team erre az esztendőre fix szerződést adott Kovács Bálintnak a tartalék versenyzői feladatok ellátására, ám végül főszerep jutott a HUMDA Academy támogatott pilótájának.

– Nagyon izgalmas szezonom volt, és most már visszatekintve az elmúlt idényre, kijelenthető, idén nagyot léptem előre a karrieremben. Egyrészt szerződést kaptam egy vb-csapattól, ahol aztán a világ három leghíresebb 24 órás versenyén bizonyíthattam, hogy igenis képes vagyok a világbajnokság tempóját felvenni – fogalmazott a 21 éves motoros.

Kovács Bálint 2021-ben teljesítette a Le Mans-i 24 órás vb-futamot – ráadásul úgy, hogy a megsérült csapattárs kiesését követően ketten tudták le távot –, idén azonban nem volt szerencséje ugyanitt. Ezúttal sajnos nem látta meg a kockás zászlót, technikai okok miatt kénytelen volt a csapata feladni a versenyt. Ám újabb tapasztalatszerzésnek megtette a viadal.

A belga Spa-Francorchamps-ban pedig minden összejött a számára. Előbb felkerült a Wójcik Racing Team Superbike csapatába, majd egészen pazar teljesítményt nyújtva az ötödik helyen zárta az újabb egynapos viadalt. Erre már az egész sportág felkapta a fejét, hirtelen mindenki számára ismert lett a fiatal magyar neve.

– Nem tagadom, napokig szinte el sem hittem, mit is értünk el. Eddigi karrierem csúcsa a Spában elért ötödik helyem, ami egyben az idei legjobb világbajnoki eredmény is a magyar motorsportban. Ha tavaly valaki azt mondta volna, hogy idén ilyen eredményt érek el, azt azonnal aláírtam volna – vallotta be Kovács Bálint, aki a Bol D’oron kis híján megismételte a belgiumi bravúrját.

Itt a Wójcik Racing Teamnél ugyan nem tudott rajthoz állni, ám a Maco Racing Team kölcsönversenyzőjeként – az időmérőt követően kérték fel a szereplésre – újfent világra szóló sikert ért el a Superbike mezőnyben. A francia Enzo Boulom és az ausztrál Anthony West csapattársaként a hatodik helyen zárt.

Fotó: PSP/Lukasz Swiderek

S ilyen eredmények után jó eséllyel a következő szezonban is ott lesz majd az Endurance világbajnokság mezőnyében.

– Az idei Bol d’Or nem adta könnyen magát. A Maco Racing megkereste a Wójcikot, hogy kölcsönvennének erre a futamra, ráadásul a Superbike kategóriában. A lengyelek rábólintottak, ám a bemelegítő edzésnek ekkor már vége volt, így egyrészt biztossá vált az indulásom, illetve az is, hogy a csapat Yamahájára az első felmenetelkor tudok majd először felülni. Kellett pár kilométer, mire ráéreztem a motorra, ám már a második felmenetelem vége felé olyan köridőkre voltam képes, mintha egész héten azzal motoroztam volna. A csapat nagyon elégedett volt a teljesítményemmel, és úgy érzem, immár elértem oda, hogy a privát csapatok legjobbjai közé tartozom – fogalmazott Kovács Bálint.

A H-Moto Team versenyzőjének neve bekerült a csapatvezetők jegyzettömbjébe mint olyan motoros, akire bármikor maximálisan számítani lehet. S egy ilyen szezon után biztos, hogy nem tartalékversenyzői szerződés dukálna neki.

Borítókép: Kovács Bálint remek esztendőt tudhat maga mögött (Fotó: H-Moto Team/Izsó Krisztián)