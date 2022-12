A csoda, amikor a Fradi megverte a későbbi világbajnokot + videó

A futball történetének első világbajnokságát 1930-ban Uruguayban rendezték meg. A meghívásos alapú tornán összesen 13 nemzet vett részt: hét Dél-Amerikából, négy Európából és kettő Észak-Amerikából. Európából számos nemzet anyagi okok miatt nem tudott részt venni az eseményen. Magyarország sem tudott elutazni a világbajnokságra, amelyen végül a hazai csapat diadalmaskodott. Az uruk Montevideóban több mint kilencvenezer néző előtt 4-2-re verték a jó erőkből álló Argentínát úgy, hogy a félidőben még az argentinok vezettek 2-1-re. Uruguay nem véletlenül lett a világ legjobb csapata, hiszen már kétszeres olimpiai bajnokként (1924, 1928) indult el a saját rendezésű tornáján.

Azonban érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy akkoriban milyen magas volt Magyarországon is a labdarúgás színvonala. Történt pedig, hogy a Ferencváros labdarúgócsapata dél-amerikai túrán vett részt egy esztendővel a vb előtt. 1929. július 21-én, azaz szinte napra pontosan egy évvel a világbajnoki cím elhódítása előtt Uruguay a Fradival mérte össze az erejét, és könnyűnek találtatott. A budapesti zöld-fehérek 3-2-re győztek a későbbi világbajnok ellen, méghozzá úgy, hogy már a 25. percben 3-0-ra vezetett a Fradi: a 7. percben Rázsó Izidor, a 18. és a 23. percben pedig Takács II József talált be az uruk kapujába. A dél-amerikaiak végül csak a hosszabbításban szerzett két góllal tudtak szépíteni az eredményen. A korabeli Nemzeti Sport így írt a világraszóló eseményről:

„Minden ideg feszül, minden szem a labdára mered. Megszólal a síp és elindul a labda mögött a gyilkos, viharos, feltarthatatlan magyar roham. Ennek a rohamnak nem lehetett ellenállni. Ez a roham huszonöt percig tartott és ámulatba ejtette Uruguay népét, amint három gólt kergetett be abba a veretlen kapuba. S ahogy az uruguayi nézősereg nem értette meg ezt a csodát, úgy fojtja a boldogság, az öröm mámorát az itthoniak szívébe a kérdés: hogyan történhetett ez?”

A budapesti zöld-fehéreket Tóth-Potya István vezetőedző az alábbi összeállításban küldte pályára: Amsel – Hungler II, Papp – Fuhrmann, Bukovi-Bukovay, Obitz – Rázsó, Takács II, Turay, Toldi, Kohut.

Fájó szívvel gondolhatunk arra az eredmény láttán, hogy mi lett volna, ha részt vesz hazánk az 1930-as világbajnokságon? Hiszen egy klubcsapat nyomott fricskát a világ akkori, legjobb válogatottjának az orrára.

Borítókép: Az uruguayi játékosok ünnepelnek az argentinok ellen megnyert vb-döntő után, azonban az egy évvel korábbi Fradi elleni találkozón nem volt okuk örömre (Forrás: AFP)