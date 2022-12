Elhunyt Fitos József, a magyar labdarúgás különös alakja

Már lecsillapodtam Szemelvények a másfél évvel ezelőtti interjúból, egyben Fitos József életéből. A bundabotrányról, amelyben ő is érintett volt: „Játszottam Debrecenben, nem tudtam, hogy bundameccs, de utána én is megkaptam a jussomat, a libamájat és hozzá negyvenezer forintot. Nem firtattam, miért, elraktam. 1988 őszén vett meg a Panathinaikosz, már ki is fizette értem a háromszázezer dollárt, amikor kipattant a botrány. Engem is bevittek. Kihallgattak, aztán elengedtek. Az elvtársak szerencsémre elkövettek egy hibát, nem vonták be az útlevelemet. Talán a rendőrök azt hitték, ezt már megtették a Honvédnál, és fordítva. Otthon, Szombathelyen tépelődtem, hogy mit csináljak, vár a Pana, én meg itt kínlódok. Az egyik szombaton gondoltam egyet, próbaképpen átléptem a határt. A kutya sem törődött velem. Gond nélkül kimentem és visszajöttem. Eldöntöttem, hétfőn indulás.”

„Az adminisztrációt leszámítva mindent egyedül csinálok. Az edzéseket, a meccseket, igen, a fűnyírást, sőt a takarítást és a karbantartást is. Amit lát, az az én birodalmam. 2016-ban költöztünk ide, miután a korábbi bázisról, Izbégről el kellett jönnünk. Nekem tényleg szenvedélyem a futball, imádok a gyerekekkel foglalkozni. Sosem úgy állok hozzá egy edzéshez, hogy csak legyünk túl ezen az egy-másfél órán, hanem örömet akarok adni a gyerekeknek. Nem bírtam elviselni, amikor azt láttam a kollégákon, hogy unottan tartják az edzést, pláne, amikor ezt már a szülők is finoman szóvá tették. Száznegyvenhat gyerekem van, ismerem, szeretem mindegyiket, a nyáron a szülőkkel együtt voltunk a Balatonon táborozni. Úgy élünk, mint egy szép nagy család.” A megváltozott természetéről: „Már lecsillapodtam, az egyik hétvégén meg is dicsért az egyik bíró, hogy milyen higgadtan viselkedtem a meccsen…”