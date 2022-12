Japán bizonyított, pedig egy hónapja még mindenki nevetett

A szövetségi kapitány játékosként soha nem szerepelhetett vb-n, az egyetlen esélye éppen Katarban úszott el, amikor Irak a hosszabbítás perceiben egyenlített a Japán elleni selejtezőn. Morijaszu most is izgult, hiszen a döntetlennel nemcsak a csoportelsőség, hanem a továbbjutás is elúszott volna Japán számára.

Az utolsó percekben a dohai tragédia járt a fejemben, de eközben láttam, hogy a játékosaim milyen elszántan küzdenek a labdáért. Ők már a japán futball új korszakában játszanak.

Borítókép: Tanaka (17-esben) és a többi japán ünnepelhet (Fotó: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh)