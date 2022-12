Katarban sem szakad meg az olaszok és a németek jó sorozata

Az elődök Az nem nagy meglepetés, hogy az 1982-es olasz–német fináléban akadt Internazionale- és Bayern-labdarúgó is, és azóta is akadt több finálé, ahol egyik vagy másik ország érdekelt volt. De a sorozat még így is figyelemre méltó, különösen az Inter szempontjából, amelynek játékosai a legeredményesebbek voltak ebben az időszakban hét vb-döntős góllal. A Bayern érdekes módon csak kettőt tudhat magáénak, a két klub mellett még a Juventus (öt) és a Real Madrid (két) labdarúgói szereztek egynél több gólt 1982 óta vb-döntőn. Íme, a klub játékosai, akik ténylegesen pályára is léptek azóta a vb-döntőkben (félkövérrel az aktuális gólszerzők): 1982: Altobelli, Bergomi, Oriali (Inter, olaszok); Breitner, Demmler, Rummenigge (Bayern, németek) 1986: Rummenigge (Inter, német); Eder, Matthäus (Bayern, németek) 1990: Brehme, Klinsmann, Matthäus (Inter, németek); Augenthaler, Kohler, Reuter (Bayern, németek) 1994: Berti (Inter, olasz); Jorginho (Bayern, brazil) 1998: Ronaldo (Inter, brazil), Djorkaeff (Inter, francia); Lizarazu (Bayern, francia) 2002: Ronaldo (Inter, brazil); Jeremies, Kahn, Linke (Bayern, németek) 2006: Materazzi (Inter, olasz); Sagnol (Bayern, francia) 2010: Sneijder (Inter, holland); Robben, Van Bommel (Bayern, hollandok) 2014: Palacio (Inter, argentin); Boateng, Götze, Kroos, Lahm, Müller, Neuer, Schweinsteiger (Bayern, németek) 2018: Brozovic, Perisic (Inter, horvátok); Tolisso (Bayern, francia)