Luka Modric szereti a drámát, a vb-ezüstre emlékezteti

Japán a tizenegyespárbajig tartotta a lépést Horvátországgal, de akkor egy Dominik Livakovic nevű falba ütköztek. A kockásmezesek kapusa három büntetőt is kifogott, társai közül pedig hárman is értékesítették a magukét, így a horvátok győzelméhez nem férhetett kétség. Természetesen Livakovicot választották a mérkőzés legjobb játékosának, új titulusával alighanem ő is egyetértett:

– Ez életem legjobb mérkőzése, ezek a kedvenc pillanataim a pályafutásom során. Fantasztikus érzés, hogy csapatként idáig jutottunk, remek volt a hangulat. Nehéz mérkőzésen vagyunk túl, a japánok nagy nyomás alá helyeztek minket. Kiválóan felkészültek belőlünk, de ez fordítva is igaz volt. Azért nyertünk, mert a legnehezebb pillanatokban is egységesek maradtunk – vélekedett a Dinamo Zagreb hálóőre.

Zlatko Dalic szerint a japánok lebecsülték a csapatát.

– Gratulálok a fiúknak, történelmi eredményt értek el. Nagyszerű, hogy a világ nyolc legjobb válogatottja közé kerültünk. Jól játszottunk, harcoltunk, a kezünkben tartottuk a meccset az első harminc percben, aztán bajba sodortuk magunkat, a bekapott gól összezavart minket – magyarázta a horvát szövetségi kapitány a HRT-nek. – A japánok mintha lebecsültek volna minket, ez hiba volt. Azt gondolták, hogy könnyű dolguk lesz ellenünk, de a horvátokat soha nem szabad leírni. A játékosaink remek mérkőzést játszottak egy olyan csapat ellen, amely Németországot és Spanyolországot is legyőzte.