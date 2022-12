Megint Messi volt a kulcs, Argentína elődöntős Katarban

Az már az első percekben kiderült, hogy a két csapat nagyon tart egymástól, roppant óvatosan futballoztak, ami a finom megfogalmazása annak, hogy a legkisebb kockázatot sem vállalva unalmassá tették a mérkőzést. A hollandok szemlátomást Lionel Messi kikapcsolására törekedtek, ahogyan azt a szövetségi kapitányuk, Louis van Gaal előre sejtetni engedte, ám egy zsenire nehéz felkészülni: a 36. percben a hétszeres aranylabdás futballista a jobb oldalon lerázta magáról a védőjét, kicsit vezette befelé a labdát, majd balra nézve tökéletes passzt adott a jobbösszekötő helyén kilépő Nahuel Molinának, aki Virgil van Dijket megelőzve 13 méterről a jobb alsó sarokba lőtt – 0-1.

Fotó: Ricardo Mazalan

Ennyi volt érdemes említésre az első félidőből, de ez a futball legszebb pillanatai közé tartozott. A fordulást követően Argentína visszaállt, a labda többnyire a hollandok lábain vándorolt, de veszélyt ismét csak Messi jelentett, igaz, nem nagyot: a 61. percben szabadrúgásból, 21 méterről kevéssel tévesztette el a bal felső sarkot. Aztán a 72. percben büntetőhöz jutott a remekül védekező argentin válogatott, mert Acunát a bal oldalon, a tizenhatosan éppen belül buktatta Dumfries. A tizenegyest Lionel Messi végezte el, Noppert kapus azt hitte, középre jön a labda, de Messi a kapu bal oldalába lőtt – 0-2.

Hollandia rákapcsolt, át is szervezte a csapatot Louis van Gaal, és ennek a 82. percben meg is let az eredménye: Berghuis jobbról érkező beadását a csereként beállt Wout Weghorst az ötös jobb sarka elől, 9 méterről a jobb alsó sarokba fejelte – 1-2. Mindenki ment előre a hollandoktól, tizenkilencre húztak lapot, a 100. percben kaptak is egy jó szabadrúgást jó helyzetből, és egy ravasz megoldásból, lövés helyett passzból Weghorst 8 méterről a hálóba gurított, Koopmeiners adta a pompást passzt – 2-2.

Következett a hosszabbítás, amelyben sok minden nem történt, meddő csatát vívtak egymással a csapatok. Egészen a 115. percig, amikor akadt néhány meleg pillanat a holland kapu előtt, a 121. percben Enzo Fernandez a jobb kapufát találta el 21 méterről. Ez volt az utolsó mozzanat a meccsen, maradt a döntetlen, és következtek a tizenegyesek. Van Dijk kihagyta, Messi higgadtan begurította az első körben, a másodikban Berghuis lövését is védte Emíliano Martínez, Parades pedig nem hibázott. Teun Koopmeiners és Gonzalo Montiel sem hibázott, Wout Weghorst is belőtte, majd Enzo Fernandez kihagyta. Luuk de Jong is a hálóba talált, majd Lauaro Martínez is jól célzott, és ezzel Argentína nyert, bejutott az elődöntőbe, ahol Horvátországgal találkozik. És lesz dél-amerikai csapat a legjobb négy között.

Világbajnokság, negyeddöntő: Hollandia–Argentína 2-2 (0-1), Luszail Stadion, 88 235 néző, jv.: Antonio Mateu Lahoz (spanyol). Gólszerző: Weghorst (82., 110), illetve Molina (36.), Messi (11-esből 72.)

Borítókép: Az argentínok az első góljukat ünneplik (Fotó: TEUN KOOPMEINERS)