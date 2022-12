A hollandok vidáman és nagy önbizalommal készülnek Lionel Messire

Ami pedig a humort illeti, néhány évtizede egész biztosan nem könnyedén reagált volna arra, amit az argentinok egyik támadója, Ángel di María mondott róla. Di Maria 2014 nyarán 75 millió euróért igazolt a Real Madridtól a Manchester United csapatához, azonban csak egy évet töltött a szigetországban, mert nem érezte jól magát Angliában és Louis van Gaallal sem jött ki, aki akkor a United edzője volt.

– A problémám Manchesterben az edző volt – mondta egy interjúban az argentin csatár. – Van Gaal volt a legrosszabb edzőm a karrieremben. Lőhettem gólokat vagy adhattam gólpasszokat, másnap azt hajtogatta, miket rontottam el. Nem tetszett neki, hogy a játékosok fontosabbak nála. Minden nap kötözködött velem. Volt olyan meccsünk, ahol 3-0-ra nyertünk, lőttem egy gólt és kiosztottam egy gólpasszt, mire másnap jött Van Gaal, és elkezdte mutogatni a videót a rossz passzaimról. Szeretném örökre elfelejteni ezt a korszakot.

Fotó: Anadolu Agency via AFP

Louis van Gaal korábban vérig sértődött volna, most azonban csak mosolygott a sajtótájékoztatón, amelyen szembesítették egykori játékosának szavaival, és a mellette ülő Memphis Depayra mutatva ezt felelte:

– A legrosszabb edzőnek nevezett, akivel dolga volt? Azon kevesek köz tartozik, akik ezt gondolják rólam. Igazán sajnálom, és szomorú dolognak tartom, hogy ezt mondta. Memphis Depaynak is el kellett viselnie Manchesterben, de most már olyan viszonyban vagyunk, hogy szájon csókoljuk egymást. Persze nem kell szó szerint érteni, csak azt akartam érzékeltetni, hogy ilyen is lehet az edző-játékos viszony – mondta Van Gaal, aki 2015 és 2016 között dolgozott együtt Depayjal a Manchester Unitednál.

Fotó: AFP

A legutóbb 2014-ben az elődöntőben futott össze a két csapat, akkor a Lionel Messi vezette argentinok az elődöntőben gól nélküli döntetlen után tizenegyesekkel győzték le Hollandiát, aztán a fináléban hosszabbítás után kaptak ki a németektől.

Argentína 36 meccses veretlenségi szériával érkezett Katarba, aligha hitte bárki is, hogy ezt a sorozatot az első csoportmeccsen Szaúd-Arábia megszakítja…

A válogatott kétséget kizáróan függ Messi teljesítményétől, aki pályafutása huszonnegyedik vb-mérkőzésére készül, ezzel egy találkozóra közelítené meg az örökrangsort vezető német Lothar Matthäust. A hétszeres aranylabdás zsenit aligha a német klasszis izgatja, számára sokkal fontosabb, hogy ez az utolsó lehetősége világbajnoki aranyérmet nyerni, és ha nem jön be, akkor a legszebb álmáról kell lemondania.

Fotó: AFP

Lionel Messi a vezér, ám amint a hollandok csapatkapitánya, Virgil van Dijk kiemelte: a csapata nem ellene, hanem Argentína ellen lép pályára.

– Cristiano Ronaldo mellett az elmúlt évtizedek egyik legjobb játékosa a világon. Ő vezeti Argentínát, mindannyian tudjuk, hogy mire képes, ugyanakkor több jó játékos is van a csapatukban, aki a különbséget jelentheti, akikre oda kell figyelni, és mi ezt is fogjuk tenni – fejtette ki a holland védelem oszlopos tagja. Elárulta: minden eshetőségre, így a tizenegyespárbajra is felkészültek.

Ennek viszont ellentmond az, amit Louis van Gaal nyilatkozott a FIFA honlapjának:

– Természetesen most is Messire készülünk leginkább, minden csapatban a kreatív játékosok okozhatják a legtöbb galibát – árulta el a Fifa.com-nak adott interjúban Louis van Gaal, aki a 2014-es mérkőzéshez hasonlóan most is szövetségi kapitányként irányítja a holland együttest. – Nyolc évvel ezelőtt Brazíliában tökéletesen hatástalanítottuk, alig ért labdába. Egyértelműen miénk volt a jobb csapat, a tizenegyespárbajban mégis elbuktunk.

A másik kispadon jóval fiatalabb szövetségi kapitány ül, a 44 éves Lionel Scaloni 2018 óta vezeti az Albicelestét, tavaly Copa América-sikerig jutott a válogatottal. Ő is megtartotta az ilyenkor szokásos sajtótájékozatóját, erről a Magyar Nemzet szerdán este részletesen beszámolt.