Messi és Mbappé vb-párharca csak majdnem egyedülálló + videó

Messi elődje a surranópályán

Az 1978-as döntő hasonlít az ideihez abban, hogy ez a két világbajnokság hozott olyan finálét, amelynek mindkét résztvevője veszített előtte mérkőzést a tornán: akkor Argentína Olaszországtól, Hollandia Skóciától kapott ki. A döntő előtt a holland Rob Rensenbrink és a perui Teófilo Cubillas vezette a góllövőlistát öt találattal, azonban a hosszabbításba torkollott fináléban Mario Kempes duplájával nemcsak a vb-elsőségtől fosztotta meg a döntőben gólképtelen Rensenbrinket, hanem gólkirály is lett, hat találattal. Mindkettő máshogy alakul, ha Rensenbrink nem a kapufát találja el a rendes játékidő végén, a kilencvenegyedik percben.

A korábbi aranylabdás veresége az utód ellen

Az 1982-es vb döntője előtt teljesen megegyezett a helyzet az ideivel: az olaszok és a németek is a harmadik vb-címükre hajtottak, a góllövőlistát pedig holtversenyben vezette Paolo Rossi és Karl-Heinz Rummenigge öt-öt találattal. Rummenigge az előző két év aranylabdásaként érkezett Spanyolországba, a döntőben viszont csak Rossi talált be kettejük közül, aki hat találattal gólkirály lett, megnyerte az először kiosztott vb-aranylabdát, majd az év végén a France Football Aranylabdáját is. No, meg persze a vb-címet Olaszországgal.

Az egyiknek tizenegyesből sem ment

1994-ben is öt-öt góllal várta a finálét a két résztvevő gólvágója, a brazil Romário és az olasz Roberto Baggio. A döntőben viszont sem ők, sem más nem talált be százhúsz perc alatt, így egyikük sem érte utol a hatgólos Igor Szalenko, Hriszto Sztoicskov duót. Romário legalább a tizenegyespárbajban eredményes volt – a gólkirályi címért folyó versenybe ez természetesen nem számított bele –, Baggio lövésére viszont sokkal többen emlékeznek... Külön érdekesség, hogy máig Romário az utolsó játékos, aki világbajnokként vehette át a torna legjobb játékosának járó elismerést.

Messi, a nevető sokadik

2010-ben is mindkét finalista gólkirályjelölt hoppon maradt. A holland Wesley Sneijder és a spanyol David Villa is öt góllal állt, akárcsak Diego Forlán és Thomas Müller. A döntőt végül Andrés Iniesta gólja döntötte el Spanyolország javára, a gólkirályi cím legtöbb gólpasszának köszönhetően Mülleré, a vb-aranylabda Forláné, az év végi Aranylabda pedig nehezen megmagyarázható módon Lionel Messié lett, pedig Sneijder triplázott az Interrel a vb-ezüst előtt.

Aranylabdával azóta Messinek már tele van a padlás, világbajnoki aranyérme viszont még nincs, arra az idei finálé az utolsó esélye. Igaz, könnyen lehet, hogy ha begyűjti a hiányzó trófeát, akkor jövőre megkapja a nyolcadik Aranylabdáját is, mielőtt Kylian Mbappé sorra kerülne.