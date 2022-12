Messi új rekordot elérve fantasztikusan érzi magát a döntő előtt

Emellett már öt gólnál és három gólpassznál jár a katari világbajnokságon, amellyel vezeti a góllövőlistát holtversenyben a francia Kylian Mbappéval, aki szerda este Marokkó ellen akár növelheti is a találatai számát. Visszatérve Lionel Messire, ő tizenegy góllal utolérte Kocsis Sándort és a német Jürgen Klinsmannt a labdarúgó-világbajnokságok gólszerzőinek örökrangsorában a hatodik helyen, előttük Miroslav Klose áll az élen 16, a második a brazil Ronaldo 15, a harmadik a német Gerd Müller 14, a negyedik a francia Just Fontaine 13, az ötödik pedig a brazil Pelé 12 találattal, azaz a hétszeres aranylabdás előbbre is léphet ebben a rangsorban, ha a döntőben eredményes lesz vasárnap este. A tizenegy góllal ráadásul most már ő egyedül a legeredményesebb argentin a világbajnokságok történetében, mögötte olyan ikonok sorakoznak, mint Gabriel Batistuta (10) és Diego Maradona (8).

– Nagyon boldog emberként egy remek csapat tagja vagyok – nyilatkozta Lionel Messi a horvátok 3-0-ás legyőzése után. – Sok minden futott át a fejemben, megható látni azt az ünneplést, amelyet a lefújás után átélhettünk. Boldog az összes szurkoló, itt van a családom, a csapat pedig fantasztikus. Az egész világbajnokságon elképesztő hangulat kísér minket, és most itt állunk a döntő előtt, amelyre vágytunk. Nagyon élvezzük ez a tornát, örülünk, hogy itt lehetünk. A szaúdiaktól elszenvedett vereség után kértünk mindenkit, hogy bízzanak bennünk, tudjuk, milyen minőséget képviselünk, és el is jutottunk a fináléig. A családom jár a fejemben, ők a legfontosabbak, velem vannak jóban és rosszban, most ők is élvezik ezt a pillanatot.

Julián Álvarez is az elődöntő hőse volt, hiszen két góllal járult hozzá a 3-0-ás sikerhez. Ő már négy gólnál tart Katarban, és így értékelt:

– Köszönöm az egész csapatnak ezt az estét, óriási meccset játszottunk. Most pihenünk, regenerálódunk, és remélem, vasárnap újra nagy mérkőzésünk lesz a döntőben. Az első gólomnál láttam, sokan futnak keresztbe a társaim közül, de nem éreztem a passz lehetőségét, és szerencsére sikerült gólt lőnöm. Ez megnyugtatta a csapatot, és örülök, hogy egész Argentína boldog lehet most.

A horvátok részéről a csereként beállt Lovro Majer nyilatkozott a televízió kamerája előtt:

– Hülyeség lenne kommentálni a második gól előtti helyzetet, balszerencsénk volt. A tizenegyes szerintem nem volt jogos, de mindenféleképpen gratulálnunk kell az argentinoknak, nyert három nullra, erre nem lehet mit mondani. Nem voltunk fáradtak, a tizenegyes vitt minket földre, onnan nem tudtunk visszazökkenni a saját játékunkba. Az ilyen meccseken minden hiba megbosszulja magát, most már a bronzmérkőzésre kell összpontosítanunk, szeretnénk megnyerni és éremmel hazautazni, mert akkor elégedettek lehetnénk.

