Nem a Fradi az első – megkezdődött a felkészülés a tavaszra

Ferencz István ismét megcsinálta Ferenczi István, a Paks erőnléti edzője a pihenő alatt ismét benevezett az Athén–Spárta–Athén ultrafutóversenyre, az így dupla Spartathlonra, amely 490 kilométer és 6400 méter szintkülönbség legyőzését jelenti. A 45 éves szakember, korábbi válogatott labdarúgó idén féltávnál, Spártában kiszáltt. Így indokolta meg, hogy miért: – Nehézkes utunk volt, a társamnak gyomorproblémái adódtak, és a két alvópont sem volt a legjobb. A pihenők zajosak, hidegek voltak, így inkább tovább futottunk, és igazi alvás nélkül érkeztünk Spártába. Bőven az előre meghatározott negyvenhárom órás szintidőn belül jártunk a féltávnál, ám addigra a cimborám nagyon legyengült, és nekem sem volt még olyan tapasztalatom, hogy mit is eredményez több mint ötven óra alvás nélküli futás, hiszen a következő pihenési lehetőségig már annyi lett volna mögöttem. Most tehát végül a sima Spartathlon jött össze negyven óra alatt. Összegezve, még így is egy nagyon jó verseny volt. Ismét a tűrőképességem határán voltam, hiszen ébren ennyi időt még nem futottam, de úgy érzem, megint csak erősebb lettem tőle, élveztem.