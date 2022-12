Németh Szilárd: Az idei volt az eddigi legeredményesebb évünk

Az eseményt többek között megtisztelte jelenlétével Schmidt Gábor, a sportigazgatási és -fejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkár, Berényi Péter, a Nemzeti Sportügynökség (NSÜ) vezérigazgatója, Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) főtitkára, Kovács Norbert, a Nemzeti Sportközpontok főigazgatója, házigazdaként természetesen Németh Szilárd, az MBSZ elnöke, a KIMBA alapítója, Bacsa Péter, az MBSZ ügyvezető alelnöke, a KIMBA operatív igazgatója, Ancsin László, az MBSZ főtitkára, valamint Lőrincz Tamás olimpiai bajnok, a KIMBA szakmai igazgatója.

Schmidt Gábor köszöntőbeszédében méltatta a hazai birkózósport eredményességét és dicsérte az MBSZ, illetve a KIMBA tevékenységét.

Németh Szilárd így fogalmazott:

– Az elmúlt években hozzászoktunk ahhoz, hogy megvoltak a sportágfejlesztésre szánt támogatásaink, amelyeknek köszönhetően sportágunk szentélye, a KIMBA is megépülhetett. 2015-ben számos klubban szörnyű körülmények között zajlott a munka, így megálmodtuk a sportágfejlesztési programunkat, amelynek hála napjainkban rengeteg egyesületben a kor igényeinek megfelelő edzésmunka folyhat. A KIMBA is meghozta azt, amit elvártunk tőle, a feltételek és a kiváló szakemberek adottak ahhoz, hogy elérjük a céljainkat – ebbe nemcsak a nemzetközi eredményesség tartozik, hanem az is, hogy jó embereket neveljünk. Állíthatom, remek úton járunk. Szeretném kiemelni, hogy az idei volt az eddigi legeredményesebb évünk, sportolóink ötvenkilenc érmet nyertek a világversenyeken – ez a szám 2019-ben negyven volt. Büszkék vagyunk arra is, hogy a sportágunkban zajló generációváltás ellenére birkózóink a 2022-es világbajnokságon ugyanannyi érmet szereztek, mint 2018-ban, Budapesten.

Tavaly az Év birkózója Lőrincz Tamás (kötöttfogás), Muszukajev Iszmail (szabadfogás) és Sastin Marianna (nők) volt, idén pedig Fritsch Róbert (kötött), Muszukajev (szabad) és Nagy Bernadett (nők) érdemelte ki ezt az elismerést.

A magyar birkózás hagyományait és erejét jól mutatja, hogy eddig összesen kilenc honfitársunkat választották be a nemzetközi szövetség (FILA, majd UWW) Hírességek Csarnokába, a Hall of Fame-be: Polyák Imrét (2003), Kozma Istvánt (2007, posztumusz), Kocsis Ferencet (2013), Varga Jánost (2016), Keresztes Lajost (2018, posztumusz) és Kovács Istvánt (2018) sportolói, Hegedüs Csabát (2005) a birkózás legendája, Kruj Ivánt (2009) versenybírói és Gáspár Tamást (2013) sportvezetői kategóriában.

Az MBSZ alapításának tavalyi centenáriumán 2021-es határozatával támogatta az önálló Magyar Birkózó Hírességek Csarnokának létrehozatalát, és javasolta, hogy annak első tagjai legyenek a nemzetközi Hall of Fame-be már beválasztott legendák. Hivatalos beiktatásukra azonban tavaly nem kerülhetett sor a koronavírus-járvány miatt, most viszont pótolták az „elmaradást”, a 2021-es hírességek csarnokába választott tagok mellett az idén megválasztottakat is beiktatták – Hegedüs Csabát kedd délelőtt, a KIMBA tanévzárójának ugyancsak ünnepélyes eseményén.

2022-ben a világbajnok Sastin Marianna, az olimpiai aranyérmes Sike András és a magyar birkózósport első olimpiai elsőségét elérő Weisz Richárd (posztumusz) sportolói, két mesteredző, Szőnyi János és Klinga László edzői, míg az aranysíppal kitüntetett bíró, Hessky Pál bírói kategóriában került be a Magyar Birkózó Hírességek Csarnokába.

Borítókép: Balról Bacsa Péter, Hessky Pál, Sastin Marianna, Sike András, Szőnyi János és Németh Szilárd (Fotó: MBSZ/Róth Tamás)