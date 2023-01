A kapitány a sérült ujjú kapust, Mikler Rolandot dicsérte

– Döbbenetesen kemény, nehéz mérkőzés volt. Már elléptünk hat góllal, és a szünet után is úgy tűnt, hogy megnyugtató az előnyünk, de végül izgalmasan alakult a hajrá, illetve maga a mérkőzés is. Apró részletek döntöttek a javunkra – mondta a 28-25-re megnyert meccs után Chema Rodríguez szövetségi kapitány. Amikor egy konkrét apró részlet felől érdeklődtünk, Mikler Roland védését említette 25-24-nél, ami sorsfordító mozzanat volt. Ha a brazil lerohanás végén gól születik, akkor döntetlennel fordultak volna a hajrára a csapatok. De nem így történt, hála a sérült ujjal védő Miklernek. – Egyértelműen Mikler Roli bravúros védése a hajrában, amikor egy gyors letámadással Brazília kiegyenlíthett volna, de lélektanilag újra mi kerültünk előnybe, és ennek köszönhetően már meg tudtuk nyerni a meccset. De szerintem meg is érdemeltük ezt a győzelmet! Próbáltuk hatvan percen át tartani magunkat, végig magas szinten játszani, ami az ötödik meccsünkön már nem könnyű, de láttuk a korábbi összecsapásainkon, hogy elég volt fél percre kiengedni. Ilyen ez a világbajnokság, nem szabad gyengébb periódusba kerülni, mert az ellenfelek kinyírnak – nyilatkozta a kapitány.

Borítókép: Chema Rodríguez megérdemeltnek tartja a magyar győzelmet (Fotó: MTI)