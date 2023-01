A magyar légiós a bejelentés előtt elárulta, amit a szervezők még nem

Belgium, és különösképpen Flandria a kerékpározás bölcsője. A flamand kerékpárosok sorában keresve sem találhatunk nagyobb nevet Eddy Merckxnél. Minden idők legsikeresebb országúti bringásának eredménysorát felsorolni is nehéz lenne (a teljesség legkisebb igénye nélkül ötször-ötször nyerte meg a Tour de France-t és a Giro d’Italiát, háromszor pedig a világbajnokságot), honfitársai közül ugyanakkor többen is saját jogon váltak korszakos sztárokká. Közéjük tartozott a 2019-ben elhunyt Patrick Sercu, 1964 olimpiai bajnoka és minden idők legeredményesebb hatnapos pályaversenyzője, aki az 1960-as és 1970-es években három különböző csapatban is együtt versenyzett a „Kannibállal”. Országúton Merckx dominanciája mellett Sercu is begyűjtött tizenkilenc Giro- és Tour-etapsikert. Életük mellett 2004-ben örökségük is végérvényesen összekapcsolódott: Patrick fiát, Christophe-ot ekkor nevezték ki a flandriai utánpótláscsapat vezetőjévé, amelynek kerékpárjait ekkor már tíz éve Merckx cége biztosította.

A Flanders–Baloise jogelődje az 1994-ben Vlaanderen 2002–Eddy Merckx néven alapított csapat, és a klub immár csaknem harminc éve a belga kerékpársport első számú utánpótlásképző együttesének számít.

Soraikat pedig olyan klasszisok erősítették, mint Tom Steels, Mario Aerts, Niko Eeckhout, Sep Vanmarcke, Thomas de Gendt, Yves Lampaert, Oliver Naesen vagy Victor Campenaerts.

What a view, serious training on the Col de Rates with Sander De Pestel @pestel_sander and Aaron Van Poucke @AaronVanPoucke



📷 @wardvdcp #colderates pic.twitter.com/DSXN8rDOI8 — Team Flanders - Baloise 2023 (@ProteamTFB) January 20, 2023

A csapatnak a 2023-as Tour de Hongrie már a negyedik jelenése lesz Magyarországon, a legutóbbi ráadásul igencsak emlékezetesre sikerült. A támadó felfogásáról híres csapat szinte minden szökésben képviseltette magát, ennek köszönhetően pedig nem csak a piros trikó lett az övék Aaron van Poucke révén, de a második szakasz után a jóváírásoknak köszönhetően a sárga trikóst is ők adták a mezőnynek Jens Reynders személyében.

Aaron van Poucke idén is a belga csapatot erősíti Forrás: Tourdehongrie.hu

Sportszakmai szemszögből a legkiemelkedőbb eredményeket ugyanakkor a csapat sprintere, Sasha Weemaes szállította. A világklasszisokkal tűzdelt sprintermezőnyben Hajdúszoboszlón és Nyíregyházán harmadikként, Kazincbarcikán pedig negyedikként haladt át a célvonalon. Kiváló teljesítménye más csapatok érdeklődését is felkeltette: 2023-tól Peák Barna csapattársaként tekerhet a Human Powered Health színeiben.

S akár a magyar versenyzővel együtt is visszatérhet. Huszonnégy éves honfitársunk ugyanis ma az M1 aktuális csatornának nyilatkozva elárulta, hogy ők is jönnek a Tour de Hongrie-ra – ezt a szervezők még nem jelentették be.

Nagyon felemelő érzés magyarként a magyar körversenyen indulni. Úgy tudom, hogy a csapatnak van már meghívása, és ha beleillik a versenyprogramomba, valószínűleg én is ott leszek, hiszen a csapatnak is, nekem is ez a legjobb, a közönség is biztosan szeretné. Még ne vegyen rá mérget senki, de erre azért jó esély van.

Peák Barnabás a 2017-es Tour de Hongrie-n második volt, s 2018-ban és 2020-ban is megnyerte a hazai időfutam-bajnokságot, előbbi évben pedig a mezőnyversenyben is diadalmaskodott az ob-n. Jelenleg Gironában él, a portugáliai edzőtábor után ott is készül a szezonra, amelyet Mallorcán kezd majd. Elárulta: amerikai csapatánál odafigyelnek rá, a vezetőség nagyon szerette volna, hogy odaigazoljon, a csapattársai is jól befogadták. Peák az elmúlt idényben még a WorldTeamek közé tartozó Intermarché–Wanty-Gobert Matériaux csapatát erősítette, és a Giro d’Italián élete első háromhetesét teljesítette. Az új csapatnál betöltött szerepét illetően elmondta: a lengyel Stanislaw Aniolkowski „felvezetővonatában” számítanak rá, a kisebb klasszikusokon pedig ő maga is mehet a jó eredményért, és szeretne minél több ranglistapontot gyűjteni.

Peák Barnabás jól érzi magát az új csapatánál Forrás: Instagram/barnabaspeak

Visszakanyarodva a Flanders–Baloise-tól Weemaes mellett Reynderst is elcsábították, ő idén már az Israel–Premier Tech mezében teker. Abban ugyanakkor biztosak lehetünk, hogy a belgák ennek ellenére is megtalálják majd a módot arra, hogy izgalmassá tegyék a 44. Tour de Hongrie-t, amelyet idén május 10. és 14. között rendeznek meg.

Borítókép: Peák Barnabás immár a Human Powered Health színeibe térhet vissza a magyar körversenyre (Forrás: Instagram/barnabaspeak)