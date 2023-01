Cicipasz az utolsó pillanatban letért Fucsovics útjáról

Ezúttal is feljavult az olasz, a gyors teniszére pedig még Cicipasz sem találta a választ. Ha nem is annyira simán, mint Fucsovics ellen, de Sinner a negyedik fordulóban is egyenlített (6:3, 6:4).

A döntő játszmában az olasz jutott először bréklabdához, de nem tudott élni a lehetőségeivel – ezúttal sem, a teljes mérkőzést figyelembe véve huszonhat bréklabdából csak négyet értékesített.

Ezt követően pedig két adogatójátékot is 0-40-nel kezdett, s csak az elsőt tudta megfordítani Sinner, aki nagyon sok ki nem kényszerített hibát ütött az ötödik szettben.

Cicipasz nem remegett meg, a brék után két magabiztos adogatójátékkal lezárta a mérkőzést, és bejutott a negyeddöntőbe.

– Úgy éreztem, hogy évszázadokat töltöttem a pályán, nagyon hosszú találkozó volt – mondta Cicipasz a kereken négyórás meccs után, de volt lélekjelenléte kedveskedni a hazaiak legendájának, Rod Lavernek, aki a lelátóról figyelte a meccset a róla elnevezett centerpályán. – Sinner nagyon jól játszott, különösen a harmadik és a negyedik szettben, de sikerült nyugodtnak maradnom, ahogy a maga idejében Rod Laver is tette. Kicsit változtattam a szervámon, jobban elengedtem a karom az ütéseknél, így tudtam nyerni.

Cicipasz eddig mind a három negyeddöntőjét megnyert az Australian Openen. Ezúttal is esélyes lesz, a cseh meglepetésember, a huszonegy éves Jiri Lehecka lesz az ellenfele, aki korábban egyetlen meccset sem nyert még Grand Slam-tornán, Melbourne-ben viszont bravúrt bravúrra halmoz, két közelmúltbeli mestertornagyőztes, Borna Coric és Cameron Norrie után vasárnap a top 10-es Félix Auger-Aliassime ellen is nyert. A felső ág másik negyeddöntőjében Karen Hacsanov és Sebastian Korda mérkőzik meg egymással.

A női tornán Jessica Pegula két játszmában nyert a 2021-es Roland Garos-bajnok Barbora Krejcíková ellen.

Leány egyesben az első fordulóban búcsúzott a tavalyi wimbledoni döntős, Udvardy Luca, akinek felkészülését igencsak megnehezítette, hogy másfél hete ételmérgezés miatt került kórházba.