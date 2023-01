Djokovics különös vereséggel tért vissza az ausztrál közönség előtt

Már Novak Djokovics útnak indulását is hatalmas érdeklődés kísérte azok után, hogy egy évvel ezelőtt kitiltották Ausztráliából és így nem indulhatott Melbourne-ben az év első Grand Slam-viadalán. Voltak, akik arra számítottak, hogy a korábbi világelső érkezését esetleg tiltakozás övezi majd, de gond nélkül lépett be az országba. Közép-európai idő szerint hétfő hajnalban pedig már lejátszotta első mérkőzését is Ausztráliában.

Djokovics tőle merőben szokatlanul párosban is rajthoz állt az adelaide-i versenyen, s a kanadai – cseh felmenőkkel rendelkező – Vasek Pospisillal az oldalán 4:6, 6:3, 10-5-re kikapott a Tomislav Brkic, Gonzalo Escobar duótól.

A közönség tapssal köszöntötte a 35 éves szerb játékost, mi több, többször is Novak, Novak! éljenzésben tört ki. Djokovics ezt azzal viszonozta, hogy a meccs után a vereség ellenére hosszasan autogramot osztogatott.

A párosban elszenvedett vereségnek természetesen semmi jelentősége sincs, mint mindenki a tenisz világából, ő is a január 16-án kezdődő Australian Openre élesíti a formáját. Djokovics egyesben is elindul Adelaide-ben, az első fordulóban, kedden a francia Constant Lestienne-nek találkozik.

Medvegyev szívesebben játszana a United Kupán

Adelaide-ben ott van a mezőnyben Danyiil Medvegyev is, aki nem rejtette véka alá a véleményét, csalódott amiatt, hogy az orosz csapat nem szerepelhet a nem hivatalos vegyes páros világbajnokságon, a United Kupán.

– Mindenképpen szívesebben játszanék a United Kupán. Határozottan az esélyesek közé tartoznánk. De ez van, és boldog vagyok, hogy itt lehetek Adelaide-ben, és legalább ezen a tornán játszhatok – mondta Medvegyev, aki orosz honfitársaival egyetemben tavaly Wimbledonban egyéniben sem szerepelhetett Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja miatt.

Djokovics és Medvegyev Adelaide-ben akár össze is találkozhat, az orosz játékos azt mondta, örömmel áll a kihívás elébe.

Borítókép: Djokovics nagy népszerűségnek örvendett a meccs után (Fotó: AFP)