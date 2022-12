Djokovics visszatért Ausztráliába, de nem játszhat ott, ahol Nadal

Nagy nevekkel indul az új verseny, hiszen ott van a mezőnyben a huszonkét győzelemmel Grand Slam-csúcstartó Rafael Nadal, a két egyéni olimpiai bajnok Alexander Zverev és Belinda Bencic, valamint a női világelső, Iga Swiatek is. A hazaiak bánatára Nick Kyrgios viszont az utolsó pillanatban visszalépett a viadaltól, pedig néhány napja még látszólag gond nélkül teniszezett a dubaji bemutatótornán.

– Az idény rajtja mindig különleges. Nagyon motivált vagyok, hogy erősen kezdjek – mondta már Ausztráliában Nadal, aki első meccsét a britek játékosa, Cameron Norrie ellen vívja az új versenyen, aki Nadalhoz hasonlóan a nyáron elődöntőig jutott Wimbledonban. A spanyol klasszis két Grand Slam-tornát is nyert a 2022-es idényben, ám a legnagyobb eredménynek azt tartja, hogy működött a krónikus lábsérülését célzó kezelés, így fizikálisan és mentálisan is készen áll a további kihívásokra.

Nadal az elmúlt hetekben Latin-Amerikát túrázta végig a norvég Casper Ruuddel, öt helyszínen is megmérkőztek egymással, Ausztráliában pedig a United Kupával hangol a január 16-án rajtoló Grand Slam-tornára, az Australian Openre, amelynek címvédőként vág neki.

Rafael Nadal (Fotó: AFP/Christhope Archambault)

A legutóbbi kiírással ellentétben viszont 2023-ban ismét ott lehet a mezőnyben Novak Djokovics. A szerb klasszis rekordot jelentő kilenc alkalommal nyerte meg a melbourne-i viadalt, azonban 2022 elején oltatlansága következtében, hosszas jogi procedúra végén kitoloncolták az országból. Az automatikus hároméves kitiltását azonban feloldották, így Djokovics decemberben bármiféle gond nélkül léphetett be Ausztrália területére, a teniszvilág képviselőinek egyöntetű véleménye szerint pedig a jelenléte jót tesz a sportágnak.

Szerbia nem vesz részt a United Kupán, Djokovics a január 2-án rajtoló adelaide-i ATP 250-es versennyel hangol az új idény első Grand Slam-tornájára, amelyen végső győzelemmel beállíthatja Nadal csúcsát, és ő is eljuthat huszonkét GS-trófeáig. Djokovicsnak az amerikai versenyekről is le kellett mondania 2022-ben, amikor viszont ott volt a mezőnyben, akkor kiváló eredményeket ért el: Wimbledonban és az évzáró világbajnokságon is nyert.

– Örülök, hogy esélyt kaptam az indulásra. Az egy éve történtek után bízom benne, hogy jó lesz a fogadtatásom, ami segít majd nekem, hogy jó teniszt játsszam – mondta Djokovics, aki ugyan a karácsony előtt dubaji bemutatótornán visszalépett az utolsó pillanatban a Kyrgios elleni meccstől, de ezt minden bizonnyal csak elővigyázatosságból tette.