Ma nagyon fontos szám a 200-as a Hősök terén

Augusztusban több mint kétszáz országból kétezer sportoló, összesen közel nyolcezer akkreditált résztvevő érkezik majd Budapestre az atlétika csúcseseményére, amelynek központi helyszíne a vadonatúj Nemzeti Atlétikai Központ lesz a pesti Duna-parton. A világbajnokság fontos helyszíne még a maraton- és gyalogló versenyek rajt- és célterülete, a Hősök tere, valamint a teljes útvonal, amely Budapest legszebb, történelmi városrészein halad át.

A szervezők tájékoztatása szerint 100 ezer belépőjegyet vásároltak meg a nézők az értékesítés első hónapjában, amely a nemzetközi szövetség várakozásit is felülmúlta. Miközben a jegyvásárlók többsége magyar, nagyon sokan érkeznek majd Angliából, az Egyesült Államokból és Németországból is, valamint kiemelkedő az érdeklődés a közép-európai térségben. A jegyek és bérletek továbbra is vásárolhatók a Jegy.atlétikaivilágbajnokság.hu oldalon, ahol a vb teljes programja is megtekinthető.