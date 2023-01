Messi nem mutathatja meg a világbajnoki trófeát a PSG szurkolóinak

Lionel Messi újra a pályán – legalábbis bevethető. A hétszeres aranylabdás futballista hosszabb pihenő után a múlt héten tért vissza klubjához, a Paris Saint-Germainhez, miután az argentin válogatott tagjaként világbajnoki címet nyert Katarban. A PSG szerda este az Angers csapatát fogadja a francia bajnokság élvonalában, és Christophe Galtier vezetőedző csak a találkozó előtt árulja el, hogy kezdőként számít-e Lionel Messire, vagy a kispadra ülteti le, és csak csereként számít rá egyelőre.

Ha egy játékos nagy trófeát nyer, akkor többnyire a következő bajnoki mérkőzése előtt megmutathatja az a szurkolóknak – így van ez például az Aranylabda megnyerésekor is –, ezért kézenfekvő lenne, ha Lionel Messi a PSG szurkolóinak is felmutatná a világbajnoki trófeát, ám a Parisien című lap úgy tudja, a klub vezetői ezt nem engedik meg neki. Az ok nyilvánvaló:

Argentína éppen Franciaország ellen nyerte meg a döntőt Katarban tizenegyesekkel, és a győztesek az ünneplés során nem éppen nagy tisztelettel viselkedtek a gallok legnagyobb sztárja, a fináléban mesterhármasig jutott Kylian Mbappéval szemben.

A PSG előljárói úgy vélik, azzal, hogy az argentin zseni sorfalat kapott az első edzés előtt a társaktól, megkapta a neki járó elismerést is tiszteletet.