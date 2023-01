Pogacar magyar legyőzője új csapata színeiben térhet vissza

Az elmúlt négy évet az Intermarché–Wanty–Gobert Matériaux, illetve a Team BikeExchange színeiben a WorldTour mezőnyében töltő, 24 éves Peák Barnabás 2023-ra a minneapolisi székhelyű ProTeamhez szerződött, ahol elmondása szerint az egynaposokon, illetve a sprintfelvezetésekben kaphat kiemelt szerepet. Peák 2022-ben hasonló pozíciót töltött be a Wanty színeiben, ahol az eritreai Biniam Girmay támogatása volt az egyik fő feladata, ugyanakkor maga is ért el kiváló eredményeket: második lett a Ronde van Drenthén, kilencedik a Tour du Doubs-n, tizenkettedik a La Roue Tourangelle-en, valamint teljesítette élete első háromhetesét, a Budapestről rajtoló Giro d’Italiát is.