A Chelsea csúnyán kibabrált a PSG-vel és az egyik saját játékosával

Kész tényként kezelte a sajtó, hogy Hakim Zijes fél évre a Paris Saint-Germain szélsője lesz, sőt, ő maga és a francia klub is így tudta. Akadt kérője bőven, az AC Milan, az AS Roma és az RB Leipzig is komolyan érdeklődött iránta, ő azonban a PSG-ben látta a saját jövőjét. A két klub megállapodott egymással, a franciák dűlőre jutottak a játékossal is, aki kedden megjelent Párizsban az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálaton – ám egy elképesztő hiba miatt úgy néz ki, kútba esik az üzlet.

A téli átigazolási ablak kedden éjfélkor bezárult, a kluboknak addig volt lehetőségük regisztrálni és véglegesíteni minden új szerződést. A PSG ezt nem tudta megtenni, ugyanis a hírek szerint a Chelsea háromszor is rossz dokumentumokat küldött el neki, azaz a határidő lejárt anélkül, hogy a szerződést bejegyezték és érvényesítették volna.