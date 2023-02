Ezért tört elő a magyar kapitány igazságérzete

Magyarország megszorongatta az esélyesebb francia férfitenisz-válogatottat, de az igazán nagy bravúr, a győzelem végül elmaradt. Nagy Zoltán szövetségi kapitánynak több nehézséggel is meg kellett küzdenie: Fucsovics Márton és Piros Zsombor sem volt százszázalékos állapotban.

Részsikereket ünnepelhettünk, de a továbbjutás nem sikerült (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

– Fucsovics egész héten szenvedett a hátával, volt, hogy edzést is kihagyott, kapott kezeléseket, de az ő játéka nem volt kétséges. A teniszéből viszont így sajnos hiányzott az a kellemetlenség, ami kellett volna a győzelemhez, bár ha Mannarino ellen az első szettet megnyeri, talán most másról beszélünk – mondta el lapunknak Nagy Zoltán. – Az utolsó pillanatig bíztunk abban, hogy Piros gyulladt talprésze javul annyit, hogy vállalni tudja a második mérkőzését, bár reggel nem ütött be, ami már előrevetítte, hogy valószínűleg nem tud játszani.