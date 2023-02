Gazdag Dániel klasszikus mezszámmal kezdi meg az MLS új idényét

A csapatának is nagyon jól ment: a Keleti Konferenciában megnyerte az alapszakaszt, az összesített tabellán a második lett. Jól vette az akadályokat a rájátszásban is, eljutott a döntőbe, ahol a Los Angeles FC-vel drámai meccset játszott: Gazdag Dániel góljával is 3-3 lett a vége hosszabbítás után, a tizenegyespárbajból pedig a kaliforniai együttes jött ki jobban, a Philadelphia második lett.

A másik magyar Sallói Dániel, aki kilenc éve, középiskolás diákként került az Egyesült Államokba, ma pedig már a Sporting Kansas City egyik legjobbjaként tartják számon. Az első csapatban a hetedik (!) idényét kezdő csatárral hosszú távon számol klubja, szeptemberben 2026 decemberéig érvényes szerződést írtak alá a felek. Ez idáig 171 tétmérkőzésen viselte az SKC szerelését, 48 gólt szerzett és 24 gólpasszt adott. Mire a megállapodás lejár, klublegendává válhat: ha még 30 gólt szerez, beéri a vonatkozó örökrangsort vezető Predrag Radoszavljevicset, ismertebb nevén Prekit. A Kansasnak tavaly nem volt jó éve, csak a 12. helyen végzett a Nyugati Konferenciában, így nem volt érdekelt a rájátszásban.

Fotó: Soccer-USA/Peter Aiken

A most rajtoló idényről Gazdag Dániel a Nemzeti Sportnak nyilatkozva elmondta, a Philadelphia Union megerősödött a tavalyi döntő óta:

– A vezetőknek az volt a legfontosabb, hogy a meghatározó futballisták közül senki se menjen el, ez a vágyuk teljesült is. Akik máshová igazoltak, többnyire csereként jutottak lehetőséghez, a helyükre érkeztek új játékosok, remélhetőleg ők is a hasznunkra lesznek. Az alapcsapatunk ugyanaz, mint az előző idényben volt, és mivel tapasztaltabbak lettünk, én is úgy érzem, egy fokkal erősebbek vagyunk. Már csak azért is, mert a támadóhármasunk tavaly menet közben állt össze, és bár viszonylag gyorsan összecsiszolódtunk Julián Carranzával és Mikael Uhrével, más úgy nekivágni a bajnokságnak, hogy már a felkészülést is együtt dolgoztuk végig.