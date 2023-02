Ilyesmit sem láttunk még, két percig olvasott a pályán a Sevilla játékosa

Mivel a fordulóban a Real Madrid 1-0-ra kikapott a Real Mallorca vendégeként, a Barcelona előtt ott volt az esély, hogy a tabella élén nyolc ponttal elhúzzon, és Xavi együttese megoldotta a feladatot. A katalán együttes végig uralta az összecsapást, s ugyan az első félidőben nem tudott kapuba találni, a fordulás után előbb Jordi Alba, majd Gavi, végül pedig Raphinha is gólt szerzett, így a Barca fölényesen győzött. Raphinha, aki a találata mellett zseniális gólpasszt adott Gavinak, valamint Jordi Alba kiemelkedett a mezőnyből.

A 65. percben szokatlan jelenetet láthattunk. A Sevillában megsérült az argentin világbajnok Acuna – rosszul lépett –, aki éppen a 100. meccsét játszotta az andalúzoknál, a helyére beállt Luis Ocampos pedig egy papírlapot vitt be magával a pályára, és azt átadta Joan Jordánnak. Aki azonban nem nagyon értette az új haditervet, mert miközben ment a meccs, két percig tanulmányozta. Mi tagadás, ez tényleg nem egy kis papírfecni volt! A Carrusel Deportivo szerint egy egyetemi jegyzet… Ám hiába tervezett gondosan a Sevilla trénere, az argentin Jorge Sampaoli „professzor”, ez most nem jött be.

Ne csodálkozzunk, hogy ebből a jelenetből máris születnek a mémek.

Joan Jordan dve minute bezuspešno pokušava da dešifruje instrukcije trenera Sampaolija na Nou Kampu.

La Liga, 20. forduló:

FC Barcelona–Sevilla 3-0 (0-0)

Real Sociedad–Valladolid 0-1 (0-0)

Girona–Valencia 1-0 (0-0)

Real Mallorca–Real Madrid 1-0 (1-0)

Real Betis–Celta Vigo 3-4 (2-2)

Espanyol–Osasuna 1-1 (0-1)

Elche–Villarreal 3-1 (2-1)

Atlético Madrid–Getafe 1-1 (0-0)

Athletic Bilbao–Cádiz 4-1 (3-1)

A La Liga állása:

1. FC Barcelona 20 42- 7 53 pont

2. Real Madrid 20 40-17 45

3. Real Sociedad 20 28-19 39

4. Atlético Madrid 20 29-17 35

5. Villarreal 20 22-17 31

6. Real Betis 20 24-20 31

7. Athletic Bilbao 20 29-21 29

8. Rayo Vallecano 19 25-22 29

9. Osasuna 20 19-19 29

10. Real Mallorca 20 16-18 28

11. Girona 20 27-29 24

12. Celta Vigo 20 22-32 23

13. Real Valladolid 20 15-28 23

14. Almeria 19 23-29 22

15. Espanyol 20 24-30 21

16. Sevilla 20 21-29 21

17. Valencia 20 25-24 20

18. FC Cadiz 20 15-33 19

19. Getafe 20 17-27 18

20. Elche 20 15-40 9

