Tárva-nyitva áll a kapu a válogatott előtt az Európa-bajnokság felé

Dubei Debóra, a csapat kapitánya ezt megerősítette, és mindketten lényegében megígérték, hogy ezt vasárnap Románia ellen be is bizonyítják. A selejtezők akkor zárulnak, és különleges mérkőzés lesz ez a magyar együttes életében. Egyrészt a hírek szerint csaknem telt ház lesz a miskolci DVTK Arénában, másrészt egy olyan válogatottat kell legyőzni legalább egy ponttal, amelyet novemberben Temesvárott 99-40-nel lényegében lesöpört a pályáról. Első látásra ez nem lehet gond, ám éppen a csütörtöki Izland elleni találkozó mutatta meg, hogy időnként akkor lehet a legjobban szenvedni, amikor a siker több mint kötelező.

Fotó: Fiba.com

– Nem a nagy különbségű győzelem kényszere miatt játszottunk gyengén az első félidőben – mondta erre Dubei Debóra. – Keveset tudtunk együtt edzeni, a legtöbbünk a klubjában más szerepkörben játszik, mint a válogatottban. Ebbe belerázódni időre van szükség, nem véletlen, hogy a selejtezők során mindig a második meccsen teljesítettünk jobban. Biztos vagyok benne, hogy ez igaz lesz a románok ellen is, és vasárnap már az elejétől kezdve összeáll a játékunk.

Székely Norbert korábban azt nyilatkozta, hogy a cél ezen a két találkozón egy nagy különbségű siker Izland és legalább egypontos győzelem Románia ellen, és miután az első teljesült, most már azt mondja, természetesen nem szeretné, ha egypontos lenne a vasárnapi mérkőzés, ami a két csapatot tekintve érthető. Ő nyilvánvalóan eredetileg azt a reményét fogalmazta meg, ami csütörtök estére, a többi csoport eredményeinek az ismeretében ténnyé vált: a magyar válogatott egész biztosan ott lesz a legjobb négy csoportmásodik között, ha nyer Románia ellen, bármekkora különbséggel is.

Hiába a csaknem hatvanpontos novemberi siker, a kapitány egyelőre nem hajlandó kimondani, hogy 2019 után a magyar válogatott újra ott lesz a júniusi Európa-bajnokságon. Igaza van: papíron ez még nincs meg, és ez részéről tiszteletlenség is lenne a vasárnapi ellenféllel szemben. Ugyanakkor a kapu tárva-nyitva áll, csak be kell lépni rajta.

Fotó: Fiba.com

MAGÁNYOS HARCOS Sara Run Hinriksdótter hihetetlen kosaras. Csere, azaz egyetlen másodperc pihenő és nélkül zakatolta végig a magyarok elleni Eb-selejtezőt, a 19 pontjával ő volt a mezőny legeredményesebb játékosa, mellette leszedett még hat lepattanót is, és úgy tűnt, képtelen elfáradni. A társai is derekasan küzdöttek, ám tudásban, képzettségben és játékintelligenciában a derekáig sem érnek az olasz élvonalban, a Faenzában pallérozódó Hinriksdótternek. A meccs után azt mondta, nem kellett szusszannia, mert a válogatott mérkőzéseit élvezi a legjobban, és ezt az összecsapást is élvezte, dacára a negyvenpontos vereségnek. Azért jöttek, hogy megnehezítsék a magyar csapat dolgát, amely erősebb, magasabb és jó kosarasokból áll, és büszke arra, hogy ez különösen az első félidőben sikerült is.

Borítókép: Székely Norbert még nem ünnepelet, de vasárnap szinte biztosan megteheti (Fotó: Fiba.com)