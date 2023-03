A földrengés után ez az esemény adhat reményt a törököknek

– Az érem nem elvárás, ugyanakkor bízom benne, hogy mindenki jó eredményt ér el az Európa-bajnokságon. Egy ilyen versenyen a jó szereplés nagyon sok pontot jelent a ranglistán, ami a nyári, budapesti szabadtéri világbajnokság szempontjából fontos lehet – mondta a Sportrádióban Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai-szövetség elnöke, arra utalva, hogy a magyar atléták számára egyértelműen az augusztusi, hazai vb lesz az év fő versenye.

Két korábbi Eb-érmes atlétánk is indul Isztambulban. Márton Anita 2015-ben és 2017-ben is megnyerte a súlylökést a kontinensviadalon, sőt 2018-ban fedett pályás világbajnok is lett a számban, gyermeke születése óta viszont nem ért el hasonló eredményeket.

– Csak nézek, hogy az isztambuli mezőny a női súlylökésben milyen brutálisan erős. Ezt bizonyítja, hogy a rajtlistán öt ellenfelem neve mellett is 19 méternél jobb eredmény olvasható, emellett a németek annyira szeretnének bizonyítani, hogy három dobójukat is benevezték, de itt lesz velünk a kameruni születésű portugál Auriol Dongmo is, aki fedettpályán világ- és Európa-bajnoki címvédő. Itt aztán tényleg kapaszkodni kell, de nekem jót szokott tenni, ha erős a mezőny, ezért a kihívás különleges. Nagyon vártam már erre a versenyre, amelynek a kimenetele hatással lehet az idei szabadtéri szerepléseimre is. Jó eredménnyel és helyezéssel érdemelhetem ki a szabadtéri versenyek szervezőinek a bizalmát, márpedig a budapesti világbajnokságra a nagy erőpróbák és az ott elért sikerek hozhatnak fel, és erősíthetik meg az önbizalmamat – mondta az SzPressznek Márton Anita, aki az idénybeli dobások alapján a tizedik legjobb európai eredménnyel rendelkezik.