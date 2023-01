Milák mást várt az élre, és úgy látja, össze kell szednie magát

Kozák sem számított az elismerésre

– Kicsit ízlelgetnem kell, hogy én lettem az év női sportolója, hiszen mielőtt bekerültem a legjobb háromba, sosem gondoltam rá, hogy valaha is megkaphatom ezt a díjat – nyilatkozta a női győztes Kozák Luca a Nemzeti Sportnak. – Hatalmas megtiszteltetés, és remélem, idén is sikerül bizonyítani, hogy rászolgáltam az elismerésre.

A gátfutó hullámvasútként élte meg az előző évet. Országos csúcsot futott a fedett pályás szezon alatt, egy héttel később azonban megsérült, emiatt pedig a világbajnokságról is lemaradt. Ezután is hullámhegyek és -völgyek váltották egymást, de minden jó, ha a vége jó: Kozák a legfontosabb versenyén, a müncheni Európa-bajnokságon nyújtotta a legjobbját, ami ezüstérmet ért neki augusztusban. Hasonló teljesítményt vár magától az idei, budapesti világbajnokságon is:

– Ha sikerül megcsinálnom azt, amit Münchenben, azaz egyéni és országos csúcsot futok, akkor elégedett lehetek, jelentsen ez bármit is a helyezések terén. Nagy álmom, hogy vb-n és olimpián is döntőt futhassak, meglátjuk, hogy sikerül-e. Ebben a sportágban nagyon jó, hogy mérhető, így látható, ha legyőzi magát, és jobban teljesít, mint az előző évben – világított rá Kozák.

Borítókép: Kozák Luca és Milák Kristóf a trófeákkal pózol (Fotó: MTI/Illyés Tibor)