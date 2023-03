Bejelentették, májusban Magyarországra jön az Ineos, a brit óriás

A Nemzetközi Kerékpáros-szövetség (UCI) tavalyi világranglistáján az Ineos Grenadiers a harmadik helyen végzett – csak a Jumbo–Visma és az UAE Team Emirates előzte meg –, ez is mutatja, hogy a profi kerékpársportban külön kasztot képező WorldTeamek társaságában is a legjobbak között van. A korábban Team Sky néven futó istálló mindent megnyert, amit a sportágban csak lehetséges: a Tour de France-on hét, a Giro d’Italián három, a Vueltán két összetett győzelem, az egynapos versenyeket nézve három győzelem a Monumentumokon, továbbá négy világbajnoki cím szerepel az eredménylistáján. A csapat mezét olyan legendák viselték, mint a hatszoros Grand Tour-győztes Chris Froome, Bradley Wiggins és Mark Cavendish, három brit klasszis.

A keret 2023-ban is hemzseg a sztároktól, a legizgalmasabb történet pedig minden kétséget kizáróan a kolumbiai Egan Bernalé. A 2019-es Tour de France, illetve a 2021-es Giro d’Italia összetett győztese horrorisztikus edzésbalesetet szenvedett 2022 januárjában, melyben csaknem életét vesztette.

Bernal nyolc hónapnyi rehabilitációt követően elképesztő akaraterőnek tanúbizonyságot téve tért vissza a profi mezőnybe, az idei országúti szezon egyik legnagyobb kérdése pedig az lesz, hogy korosztálya egyik legjobb összetett menője vissza tud-e térni korábbi sikerei szintjére.

Az Ineosnak azonban nem Bernal az egyetlen fegyvere a többnaposokon. A brit Geraint Thomas maga is Tour de France-győztes, ráadásul a 2023-as francia körversenyt is a dobogón zárta. Szintén háromhetes győztesnek mondhatja magát honfitársa, Tao Geoghegan Hart, aki 2020-ban a rendhagyó őszi Giro d’Italián tudott diadalmaskodni. Tao 2022-ben szerepelt a Tour de Hongrie előzetes rajtlistáján is, végül azonban betegség miatt az utolsó pillanatban kikerült a csapatból.