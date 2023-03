Drámai csata, fordított a Gyergyó, hetedik meccs dönt a hokifináléban

Magyarországon újabban sajnos ritkábban fordul elő jégkorong-mérkőzésen, ami szerda este megtörtént: kicsi volt a jégcsarnok... Annak ígéretére, hogy bajnok lehet a csapatuk, a fradisták talán kétszer annyian is megjelentek volna, mint ahányan a Tüskecsarnokba befértek. Így is fergeteges volt a hangulat az Erste-liga döntőjének hatodik felvonásán, a FTC–Gyergyó mérkőzésen, a vendégdrukkerek is csurig megtöltötték a nekik fenntartott szektort.

Aggódik a Gyergyó kispadja. Fotó: FTC

A képlet adott volt a hétfői Gyergyó-siker után, ha nyer a Fradi, akkor 2019 és 2020 után harmadszor is aranyérmes az Extra-ligában, ha vendégsiker születik, akkor pénteken következik a mindent eldöntő, hetedik találkozó Gyergyószentmiklóson.

Az FTC rögtön az első pillanattól kezdve nagy tempót diktált, ezért is hűlt meg a hazai szurkolók ereiben a vér, amikor a Gyergyó a 4. percben megszerezte a vezetést. A székelyföldiek roppant eredményes első sora hozta össze a gólt, Sylvestre és Bodó passzából Orbán talált be (0-1). Nyomtak tovább a zöld-fehérek, az első játékrészben mindhiába.

A második húsz percben fordított az FTC, sőt már-már azt hihettük, hogy eldöntötte a meccset, a párharcot.

Farkas Lőrinc Simon a 26. percben némi szerencsével egyenlített, a kapu torkából emelte rá a korongot, ami átcsorgott valahogy Arany Gergelyen és a jobb válla mögött a hálóban kötött ki (1-1). Ezután viszont két szép gólt ütött a Fradi, a 30. percben előbb Seregély Máté talált be (2-1), a 33. percben pedig a Budapest Jégkorong Akadémia elleni elődöntő hőse, Turbucz Martin lőtt szépségdíjas gólt, szemtelen csel után emelt a jobb felsőbe (3-1). Mindhárom találat azonos létszám mellett született.

Az időkérés tartotta életben a Gyergyó reményeit

Szilassy Zoltán, a Gyergyó vezetőedzője érezte, hogy nagy a baj, ezért időt kért, és sikerült is rendezni a sorokat, a Gyergyó a második játékrészt kihúzta újabb kapott gól nélkül.

A vendégek a harmadik húsz percben aztán ismét magukra találtak. A 44. percben egygólosra faragták a hátrányukat, méghozzá vitatható találattal. A finn válogatottal anno világbajnoki ezüstérmes Marttinen ment el a bal szélen, középre kotorta a korongot, ami Bodó korcsolyájáról vágódott Arany kapujába. A szabályok szerint ha csak rápattan a lábra a korong és onnan a hálóba, akkor szabályos a találat, ha viszont rúgómozdulattal kerül a kapuba, akkor szabálytalan.

Nos, Bodó nem rúgott, de mint egy jó futballista, szépen kifordította a bokáját, s így a korcsolya belsőjéről vágódott a korong védhetetlenül a ketrecbe (3-2).

„Piszkáld ki, piszkáld ki, piszkáld ki belőle...” – zúgott immár másodszor, de az elsőnél is hangosabban a vendégtábor.

A 49. percben Tóth Gergely kiállítása után, emberelőnyben egyenlített a Gyergyó, Haaranen szép szóló végén mattolta Arany Gergelyt (3-3). S a java még hátravolt. Az 55. percben Sándor Székely tette vissza a korongot a kapu mögül, Bodó úgy vette át (valószínűleg nem szándékosan), hogy felpörgette magának, majd a levegőből ütötte a kapuba (3-4). Sokáig emlékezetes találat marad, az egészen biztos.

Zúgott a székely, majd a magyar himnusz is

S ami ennél is fontosabb, ezzel a góllal a Gyergyó megnyerte a hatodik mérkőzést. Az FTC mindent megtett az egyenlítésért, a végén Fodor Szabolcs Arany Gergely helyett is mezőnyjátékost küldött be, mindhiába.

A Gyergyó 4-3-ra nyert, összesítésben egyenlített 3-3-ra, pénteken tehát következik a mindent eldöntő, hetedik találkozó Gyergyószentmiklóson.

Mint győztes mérkőzéseken rendszeresen, kijárt a székely himnusz a szurkolóitól a Gyergyónak, amit a fradisták is méltósággal hallgattak, majd ráadásként következett a magyar himnusz. Ez az igazi hokibarátság.

– Az erő a szezon munkájának köszönhető, amihez lelkierő is társult. Csak annyit mondtam a fiúknak, hogy meg kell csinálni. Óriási győzelem, elértük a célunkat, hazatérünk a hetedik mérkőzésre – értékelt megindultan Szilassy Zoltán.

Borítókép: Szenvedélyes szurkoló, határtalan boldogság, ilyen volt a Gyergyó-szurkolótábor (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)