Edzője kegyelmet kér a támadónak, aki meglökte a bírót

A MU az egyenlítésért támadott, Willian pedig kézzel hárította Jadon Sancho gólba tartó lövését. Chris Kavanagh kiment a VAR-monitorhoz, és még a döntése előtt kiállította a Fulham vezetőedzőjét. Marco Silva bűne az volt, hogy a földhöz vágott egy palackot.

Miután Kavanagh megítélte a büntetőt, és felmutatta a pirosat Williannak is, Mitrovics idegei felmondták a szolgálatot, s a játékvezető meglökéséért ő is mehetett zuhanyozni.

Bruno Fernandes belőtte a büntetőt, a hajrában pedig a MU további két gólt szerzett a kilenc emberrel küzdő Fulham ellen.

Willian és Silva is biztosan eltiltásra számíthat, de a legsúlyosabb ítélet Mitrovicsot sújthatja. Hírhedt eset, amikor huszonöt éve Paolo di Canio ellökte a játékvezetőt, az olasz támadót akkor tizenegy meccsre meszelték el.

– Nem gondolom, hogy Mitrovics esete hasonló súlyosságú lett volna. Remélem, hogy a döntéshozók is ennek megfelelően döntenek – fogalmazott az enyhe büntetésben bízva Silva, aki szerint korábban csapatának két büntető is járt volna a meccsen.

A Fulham mesterének egyértelműen elege van Kavanaghból, bár a nyilatkozatával aligha nyeri el a fegyelmi bizottság szimpátiáját.

– Ő fújta a sípot, amikor a West Ham ellen két nyilvánvaló kezezés miatt veszítettünk, és bocsánatkérést is kaptunk. Aztán a Leeds elleni FA-kupa-meccset is ő vezette, és most a negyeddöntőt is, nehéz ezt megérteni.

Hiába esett ki a Fulham az FA-kupából, az eltiltások érinteni fogják az idényét, hiszen Angliában a hazai sorozatokon átívelő büntetéseket osztanak ki a piros lapok után.