Kerekes Gréta isztambuli kalandja: „Mintha az életemért futottam volna”

Kerekes Gréta az elődöntős futamában úgy lett negyedik, hogy a célfotó szerint három ezredmásodperccel (!) előzte meg a tavaly Belgrádban fedett pályás világbajnok Cyréna Samba-Mayelát, ennyin múlt, hogy ő jutott be a fináléba, és nem a franciák klasszisa.

Kerekes Gréta remekül futott az elődöntőben (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

– El sem hiszem, leléptem az utolsó gátról, és majdnem a hetes pályán fejeztem be a futást. A végén mintha az életemért futottam volna, de ma úgy jöttem ide, hogy saját magam számára is én vagyok az év meglepetése, ennek pedig még nem lehet itt vége. Annyi kudarc után most úgy érzem, mindent visszakapok – nyilatkozta az M4 Sport kamerája előtt a végletekig elszánt honfitársunk, aki elárulta, élete leghosszabb tizenöt másodperce volt, amíg az eredményjelzőn megjelent, hogy bejutott a döntőbe. A harmincéves debreceni versenyző hivatalosan kerek 8 másodperces idejével egy századot javított eddigi legjobbján, amelyet idén februárban Berlinben állított fel.

Kerekes Gréta örül a hetedik helyének

Kerekes négy éve a glasgow-i Eb-n is ott volt a döntőben, akkor 8,03 másodperccel ötödik lett, de azóta erősebb lett a mezőny. A mai fináléban is 8,03-at futott, és ez most a hetedik helyhez volt elegendő, az aranyat a finn Reetta Hurske 7,79-es idővel vitte el. Versenyzőnk szeretett volna nyolc másodpercen belül célba érni, ami tehát nem jött össze neki, de nem lehet elégedetlen. És nem is az.

– Nem volt egyszerű, három fárasztó nap van mögöttem, s most a döntőnk előtt a bemutatás is elhúzódott, aztán belerúgtam a második gátba… Nagyon örülök a 8,03-nak is, stabilan hoztam a nyolc másodperc körüli időket. Pedig szeptemberben úgy nézett ki, lehet, hogy befejezem a versenyzést. Szóval, örülök, hogy itt lehettem és helytálltam – nyilatkozta Kerekes Gréta.

Férfi 60 méter gáton is érdekeltek voltunk az elődöntőben, Szeles Bálint az előfutamából 7,76 másodperces eredménnyel lépett tovább. Az elődöntőben remekül kapta el a rajtot, azonban a második és a harmadik gátnál is hibázott, így nem volt esélye a továbbjutást érő első négy hely valamelyikének megszerzésére. Végül 8,15 másodperccel a nyolcadik lett a futamban. Ám utóbb megtudhattuk tőle, hogy már az első lépésnél kiugrott a cipője talpa; az is csoda volt, hogy így nekirugaszkodva a gátaknak egyáltalán beért a célba.

Jakob Ingebrigtsen duplázott Isztambulban. Az olimpiai és világbajnok norvég sztárfutó pénteken 1500 méteren bizonyult a leggyorsabbnak, a záró napon pedig 3000 méteren is magabiztosan nyert. Tető alatti Eb-ken így már öt aranynál tart 22 évesen. Férfi rúdugrásban a világcsúcstartó svéd Armand Duplantis távollétében a norvég Sondre Guttormsen nyert 5,80 méterrel. A női távolugrásban a brit Jazmin Sawyers kereken hét méterrel, a világ idei legjobbjával győzött. Férfi 60 m gáton svájci elsőség született, Jason Joseph 7,41 másodperccel diadalmaskodott.

Borítókép: Kerekes Gréta elégedett lehet az Eb-szereplésével (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)