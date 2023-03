Löw Zsolt magyar elődje a Bayernnél cipőkkel kereskedett Afrikában

A második az 1927-ben munkába álló Weisz Leó volt, akinél rejtélyesebb figurát nehezen lehetett volna elképzelni a Bayernnél.

Ő itthon négyszer nyert bajnokságot az MTK-val, de hamar átnyergelt az edzők közé. Svájcba költözött és használt cipőket (!) szedett össze, azokat eladta Afrikában.

Nem erre a tettre figyelt fel a Bayern, korábban a városi rivális, Wacker München csapatánál sikeresen tevékenykedett, aztán a bajor klub addigi történetének legnagyobb sikerét elérve elvitte a csapatot az országos kupaelődöntőig, de ott alulmaradt a későbbi győztes Hamburggal szemben.

Weiszt magyar szakember váltotta Münchenben: Konrád II. Kálmán 1928-ban fejezte be a futballista karrierjét, majd még abban az évben, 32 éves korában kötött ki a Bayern kispadján. Fiatalabb volt, mint a nemrég elbocsátott Julian Nagelsmann, de kevésbé eredményes.

Az őt váltó Dombi Richárd viszont történelmet írt a bajoroknál: ő volt az első edző, aki bajnoki címre vezette a Bayernt. 1932. május 29-én a nürnbergi fináléban 55.000 néző előtt a Frankfurtot győzte le a csapata, és ezt követően 37 évig nem szerzett újabb elsőséget. Ki tudja, milyen pályaív adatott volna meg Dombinak, aki a nemzetiszocialisták hatalomra jutása után jobbnak látta elhagyni Németországot, a zsidó származású edző Barcelonában telepedett le.

Dombi után több évtizedig nem kopogtatott be a siker a Bayern ajtaján, jóllehet magyar edző is dolgozott a klubnál: Schaffer Alfréd 1945 tavaszán irányította a csapatot.

A Bayern történetének első sikerkorszaka a hetvenes évekre esett, két magyar név ekkor is bekerült a klub történelemkönyvébe. Az Aranycsapat védője, Lóránt Gyula és segítője Csernai Pál 1977-ben került Münchenbe. A duó szereplése nem volt diadalmenet, pedig a játékoskeret minőségével nem volt probléma, a kiesés elkerüléséért harcolt a Bayern. Lóránt nehéz természetű ember volt, többször is jelenése volt a labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága előtt. Nem nagyon szívlelték a smirglis stílusa miatt, de a játékosok sem rajongtak értük.