Nemzeti titok lett Norvégiában, hogyan készül a csodagyerek + videó

Magyar csodálói részinformációk birtokában arra következtetnek, hogy valószínűleg gyors egymásutánban 20-25-ször futhatja le a 400 métert, és ez még hagyján, mert a kőkemény sorjázás közben állítólag egy perc pihenőt sem hagy magának. Feltehetően, mert edzéseinek felépítése olyan nemzeti titok Norvégiában, amelyről látatlanban csak azt lehet mondani, hogy modernizált és személyre szabott változata lehet „Náci bácsi”, igazi nevén Iglói Mihály embert próbáló edzésmódszereinek. Amelyekkel a tréner egykor a világelitbe juttatta Iharos Sándort, Rózsavölgyi Istvánt, Tábori Lászlót és másokat, akik 49 világcsúcsot és 35 Európa-rekordot állítottak fel.

Ellenállhatatlan erődemonstráció

Jakob Ingebrigtsen futásait olykor lehengerlő erődemonstrációhoz lehet hasonlítani, mert még a legjobban felkészült ellenfeleinek is azzal kell szembesülniük, hogy számukra csak a második hely kiadó. Ilyen tudással hitelesnek tűnik az a kijelentése is, hogy tokiói győzelmének megismétlésére készül 2024-ben Párizsban, majd ugyanazzal a lendülettel és kitartással 2028-ban Los Angelesben is.

– Nem titkolom, hogy az olimpiai mesterhármas elérése a célom. Fiatal vagyok és erős, fizikailag és mentálisan is motivált sportoló, mindezért képes az újabb olimpiai győzelmekre. Ne tűnjön szerénytelenségnek, de a legfőbb célom az, hogy én legyek minden idők legjobb futója, amiért még nagyon sokat kell tennem – hangsúlyozta Jakob Ingebrigtsen, akinek az edzője, és vele együtt testvérbátyjai, Henrik és Filip mestere is egészen 2022-ig Gjert Ingebrigtsen, az édesapja volt, akinek egészségügyi problémák miatt azonban 56 évesen le kellett mondania fiai felkészítéséről.

Két Ingebrigtsen, középen Jakob, balra Henri a 2019-es fedett pályás Eb-n 3000 méteren Fotó: NurPhoto via AFP

– Az évek során annyi tapasztalatot gyűjtöttem, hogy magam is boldogulnék, de szerencsére ott vannak a testvéreim, akik nagyon sokat segítenek nekem, és a szükséges támogatást is megadják. Bármit is kérdezek tőlük, tudják a helyes választ, ám ők is számítanak rám. Sok mindenben hasonlítunk egymásra, azonban sokban különbözünk is, így az edzésmunkánkat sem lehet egy kalap alá venni.

Jakob hétgyermekes család tagja, az Ingebrigtsen-féle „orgonasíp” tagjai keresztnevük szerint Kristoffer, Henrik, Filip, Martin, Jakob, Ingrid és William. Édesapjuk minden csemetéből atlétát szeretett volna nevelni, ami nem sikerült, mégis nagy szó, hogy közülük hárman a közép- és hosszútávfutás elismert alakjai közé verekedték be magukat.

A 2000-ben született Jakob Tokióban 1500 méteren lett olimpiai bajnok, a tavalyi világbajnokságon az 5000 métert nyerte meg és lett hatalmas csatában ezüstérmes az 1500-on. Legalább ekkora csodának nevezhető, hogy 2018-ban 17 évesen és két napon belül (!) duplázott a berlini Európa-bajnokságon az 1500-as és az 5000 méteres verseny megnyerésével, és ezeket a címeket tavaly Münchenben sikerrel védte meg. Hab a tortán: tavaly februárban fedett pályán világcsúcsot javított az 1500 méteren 3:30,60 perces idővel.