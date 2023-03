Újabb biztató eredmény a feltörekvő magyar kerékpárostól

– Ezúttal hetedik lettem. Sokkal jobban ment már, mint a múlt héten! Ez egy C1-es verseny volt Németországban, így nyilván a mezőny is erősebb volt – számolt be a versenyről elégedetten Buzsáki Virág, majd szakmailag elemezte a szereplését.

– Be tudtam építeni a múlt héten tanultakat, de így is van még mit finomítani a taktikai készségeimen. Kicsit okosabb versenyzéssel simán meg lett volna a top öt. Hideg volt és fújt a szél, az előző napokban és a verseny napján is sokat esett, így a mező része nagyon saras és csúszós volt a pályának, az erdőben pedig a gyökerek adtak pluszfeladatot. Az elejét kicsit ellőttem, szándékom volt erőt fitogtatni, ennek hamar meg is ittam a levét, viszont szépen vissza is jöttem, a verseny közepén igazán erős versenyzést mutattam, a főnök is elégedett. Az utolsó körre estem szét, sokat hibáztam, technikai bakit is elkövettem, így sikerült szinte megdupláznom a hátrányomat egy kör alatt – tette hozzá a magyar versenyző.

A versenyt a holland Anne Terpstra nyerte, aki tavaly a vk-összetettet csak az utolsó világkupán elkapott betegség miatt nem hódította el.

Borítókép: Buzsáki Virág az utolsó kört már nehezen bírta (Fotó: Ego Promotion/Miclas Haasis)