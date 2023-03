Visszatért a magyar pályákra a világ ötödik legjobb játékvezetője

– Tavaly nyáron édesanya lett. Ez mennyiben befolyásolta a pályafutását?

– Az ősszel már közreműködtem a férfi élvonalban VAR-játékvezetőként, és most, a tavasz idény rajtjával visszatértem a pályára is. Most az a legfontosabb, hogy fokozatosan visszanyerjem a szülés előtti formámat, és akkor remélhetően egyre nehezebb kihívásoknak is meg tudok újra felelni.

– A katari világbajnokságon a futball történetében először egy nő is vezetett mérkőzést. A francia Stephanie Frappart megbízása a női játékvezetők egyre nagyobb elismerésének köszönhető, vagy csak látványos gesztus volt?

– Szerintem érezhető a világban, hogy egyre inkább megnyílik az út a legjobb női játékvezetők előtt a legmagasabb szint felé is. Nő azoknak az országoknak és konföderációknak a száma, amelyek lehetőséget adnak nekik a férfiak élvonalában is, és akik ott megállják a helyüket, azok szerepet kapnak a nemzetközi porondon is.

Az IFFHS női örökrangsora: 1. Bibiana Steinhaus (német) 171 pont

2. Esther Stäubli (svájci) 169

3. Katerina Monzul (ukrán) 160

4. Stephanie Frappart (francia) 128

5. Kulcsár Katalin 78

6. Claudia Umpierrez (kanadai) 69

8. Anasztaszija Pusztovojtova (orosz) 51

9. Pernilla Larsson (svéd) 48

10. Riem Hussein (német) 43

Borítókép: Kulcsár Katalin tartósan a világ legjobbjai közé tartozik (Fotó: AFP)