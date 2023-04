A Real Madrid az El Clásico előtt folytatta szánalmas hadjáratát

A Real Madrid valódi célpontja a Barcelona

A katalán klub 2001 és 2018 között összesen 7,3 millió eurót utalt egy olyan cég számára, amelynek Jose María Enríquez Negreira, a Spanyol Labdarúgó-szövetség játékvezetői bizottságának akkori alelnöke volt a tulajdonosa. A Barcelona közleménye szerint egy külső tanácsadónak fizettek, aki szakmai szempontból a játékvezetéssel kapcsolatos jelentéseket, elemzéseket készített számukra, ahogy az bevett gyakorlat a profi futballklubok körében.

A katalánok védekezése ellenére Negreira személye miatt felmerül az összeférhetetlenség, sőt ennél súlyosabb gyanú is, mely szerint a Barcelona közvetve a számára ideális bíróküldésért, ítéletekért fizetett. A kupavisszavágó előtti napokban már Aleksander Ceferin, az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) elnöke is hangsúlyozta az eset súlyosságát, bár a szlovén sportvezető azt is elismerte, nem foglalkozott részletesen a Negreira-üggyel.

A Real Madrid pedig mindent megtesz, hogy elérje a Barcelona elítélését, megközelítésük alapján a klubot ért múltbeli sérelmek bizonyítékként szolgálhatnak a katalánok ellen.