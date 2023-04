Böde Dániel elárulta gólerős visszatérésének titkát

Bognár érkeztével Böde egyetlen rövid megbeszélés után visszakerült az első számú csapatba, s azóta minden meccsen pályára lépett, sőt a hat találkozón öt góllal segítette a Paksot. Jelenleg ő az NB I leghatékonyabb játékosa, 185 játékperc alatt négy bajnoki gólt jegyzett, azaz átlagosan negyvenhat percenként a kapuba talált.

– Az NB III-ban is ugyanúgy készültem, mint ha bármelyik csapatnál játszottam volna. A harmadosztályban sem teheti meg az ember, hogy elhanyagolja magát. Folyamatosan pluszmunkát is végeztem, lehet, hogy annak van meg most az eredménye – fogalmazott lapunknak Böde Dániel annak hátteréről, hogy miként tudott azonnal élni a lehetőséggel.

Az edzőváltás után nemcsak Böde, hanem a Paks is új lendületet kapott. A csapat legutóbbi négy bajnokiját kivétel nélkül megnyerte, s már csak egyetlen pont a lemaradása a dobogós helyen álló Puskás Akadémia mögött. A harminchat éves Böde a jó pozíció ellenére óvatosan latolgatja az esélyeket.

– Nagyon szoros a bajnokság, ha egy csapat nyer két meccset, máris a dobogó közelében van, két vereség után viszont már a kiesés ellen küzd. Nem egyszerű megmondani, hogy mire lehet képes a Paks, de pozitívan állunk a feladatokhoz, előrefelé tekintünk.

Bognár György irányítása alatt a Paks az elmúlt idényekben rendre bátor támadójátékával tűnt ki, ennek is köszönhető, hogy két éve Hahn János, tavaly Ádám Martin személyében a tolnai csapat adta az NB I gólkirályát. Mindketten meg is kapták a lehetőséget a magyar válogatott szövetségi kapitányától, Marco Rossitól, ahogy a góllövőlista jelenlegi éllovasa, Varga Barnabás is. S Bognár a legutóbbi, Vasas elleni meccs után már úgy fogalmazott: Böde Dániel újra válogatott formában van.