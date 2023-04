José Mourinho nem lepődik meg a Juventus esetén

José Mourinho korábbi csapata dönthet

A BL-helyekért folyó versenyfutásban vasárnap is rangadót rendeznek, az Inter a Laziót fogadja. Egy esetleges milánói győzelem nemcsak az Internek tehet jót, hanem a Napolinak is, amelynek bajnoki címe matematikailag is biztossá válhat, ha a Lazio pontot veszít, a nápolyiak pedig nyernek a fordulóban. A dél-olasz csapat meccsét azért helyezték át szombatról vasárnapra, hogy a meccs lefújása után a szurkolók mindkét eredmény tudatában már azonnal ünnepelhessenek, ha a számukra kedvező forgatókönyv teljesül.

Serie A, 32. forduló Péntek

Lecce–Udinese 1-0

Spezia–Monza 0-2 Szombat

Roma–Milan 1-1

Torino–Atalanta 1-2 Vasárnap

Inter–Lazio 12.30

Napoli–Salernitana 15.00

Cremonese–Verona 15.00

Sassuolo–Empoli 15.00

Fiorentina–Sampdoria 18.00

Bologna–Juventus 20.45 A bajnokság élcsoportja

1. Napoli 78 pont/31 meccs

2. Lazio 61/31

3. Juventus 59/31

4. Milan 57/32

5. Roma 57/32

6. Atalanta 55/32

7. Inter 54/31

