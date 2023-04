Lebukott a többszörös brit válogatott ultrafutó

A népszerű futó a harmadik helyen végzett a 2023-as GB Ultras Manchester és Liverpool közötti, ötvenmérföldes versenyen, amelyből 2,5 mérföldet feltehetőleg autóval tett meg – számolt be róla a BBC.

A 43 éves versenyzőt egy térkép adatai alapján követték nyomon.

Hamar gyanús lett, hogy a futónak a verseny egy mérföldjét mindössze 1 perc 40 másodperc alatt sikerült teljesítenie.

Wayne Drinkwater, a GB Ultras verseny igazgatója elmondta: a verseny után kapott értesítést arról, hogy az egyik futó sportszerűtlen volt, versenyelőnyre tett szert az esemény egy szakasza során.

A problémát kivizsgálták, elemezték a versenykövető rendszer adatait.

Az adatok és a résztvevőtől kapott nyilatkozatok alapján megerősítették, hogy kizárják a futót a versenyből, mert az útvonal egy részét autóval tette meg.

A kizárásról jelentést nyújtottak be a Nemzetközi Terepfutó Szövetséghez (ITRA) és a Brit Atlétikai Szövetséghez (UKA) is. Az április 7-én megrendezett verseny harmadik helyét most Mel Sykes kapta.

David Ovens, a skót atlétika elnöke kiábrándítónak nevezte az ügyet, tekintve, hogy Joasiának számos sikeres időszaka volt az az elmúlt néhány évben.

Remélem, hogy ezt maga mögött tudja hagyni, és van egy ártatlan magyarázata, hogy folytathassa sikeres karrierjét

– mondta a skót atlétikai szövetség elnöke.

Adrian Stott, a futó egyik barátja elmondta, hogy a 47 éves futó rosszul érezte magát a versenyen, és elnézést kér az esetleges bosszúságért.

Hozzátette, hogy Joasia a brit sport nagykövete volt, és nagyon sok nőt inspirált arra, hogy fussanak, és hogy elérjék a céljaikat.

A skót Joasia Zakrzewski a legnagyobb sikerét februárban érte el, amikor a kétnapos tajvani tajpeji ultramaratonon világrekordot állított fel 403,32 kilométerrel. Emellett a 2011-es 100 kilométeres ultrafutó világbajnokságon második, a 2014-es világbajnokságon pedig harmadik helyezést ért el.

Borítókép: Getty Images/Kai-Otto Melau