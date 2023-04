Kórházba került a vb-n Maradonát is fogó magyar futballista

Szerencsére most már jól van Sallai Sándor, akit nemrég mentő vitt kórházba. A Ripost írta meg az 1982-es és 1986-os világbajnokságot is megjárt egykori válogatott védő rémisztő történetét, miszerint a múlt héten vezetés közben nyomást érzett a fejében, úgy érezte, tele van az orra, ezért kifújta, mire ömleni kezdett a vére.

– Nemhogy csillapodott volna a vérzés, hanem egyre intenzívebb lett – mesélte Sallai Sándor. – Gondoltam, ennek fele sem tréfa és hívtam a lányomat, aki szerencsére rögvest a mentőket tárcsázta. Hamar jöttek, azonnal megmérték a vérnyomásomat, ami kétszáz felett volt Azt mondta az orvos, a halál kapujában voltam.

A kórházban levitték a vérnyomását, stabilizálták az állapotát, majd saját felelősségére távozott, ugyanis szerette volna látni korábbi csapata, a Honvéd Ferencváros elleni mérkőzését. Kispesti érzelmű emberként abban nem volt sok köszönet, a Fradi a kiesés elől menekülő Honvéd elleni sima, 3-0-s győzelemmel zárta le a rossz szériáját.

– Igyekszem nyugodt maradni, meggyőzni magam arról, ha izgulok, az senkinek nem tesz jót. Attól még bőven kieshet a csapat, erre igazából még gondolni sem merek – fogalmazott Sallai a saját egészsége és a Honvéd sorsa kapcsolatáról.

Ha egykori csapata játékában nem is lelhette örömét, az jól esett neki, hogy a kispesti szurkolók egy „Veled vagyunk, Sallai Sanyi!” feliratú molinót emeltek a magasba a Fradi elleni mérkőzés alatt, így kívántak neki jobbulást. Természetesen a Bundesligban futballozó unokaöccse, Sallai Roland is azonnal telefonált neki, ahogy megtudta, baj van. Ő a pályán is tett azért a hétvégén, hogy jobb kedvre derítse nagybátyját, hiszen a Freiburg Werder Bremen elleni meccsén gólt és gólpasszt is jegyzett.