Sallai Roland történelmi góllal öregbítette a magyar légió hírnevét

Akadt magyar légiós hőse a hétvégének, aki ráadásul kissé váratlanul vált főszereplővé, hiszen Sallai Roland a közelmúltban inkább csak epizodista lehetett a Freiburgban. Nem indult jól a mérkőzés a csapata számára Brémában: a gól nélküli első félidőt követően a második játékrész második percében már vezettek a hazaiak. Ám Christian Streich remek érzékkel a kezdőcsapat tagjaként küldte pályára Sallai Rolandot, aki a 67. percben meghálálta az edzői bizalmat: kapásból küldte a hálóba a Freiburg történetének 1000. élvonalbeli gólját. Sallai négy perccel később a győztes gólnál is megvillant: tanári módon varázsolta a labdát Lucas Höler fejére, a csatár pedig a brémai kapuba csúsztatott.

Győzött az RB Leipzig is Willi Orbánnal és Szoboszlai Dominikkal a fedélzeten. Itt is az ellenfél, az Augsburg szerzett vezetést, ám a lipcseiek 3-1-re fordítottak, végül 3-2-lett a vége. Az Union Berlin a még mindig nem harcra kész Schäfer András nélkül csak 1-1-et játszott otthon a Bochummal. A fővárosi csapat így is a harmadik helyen áll, de nagyon a nyakában liheg a Leipzig és a Freiburg is. A Bundesliga másodosztályában a Hamburg 2-0-ra kikapott a Kaiserslautern vendégeként, Németh András a 84. percben állt be.

Egy magyar érdekeltségű csapat maradt a nemzetközi porondon, az AZ Alkmaar az Európa-Konferencia-ligában az Anderlecht ellen lépett pályára Brüsszelben, és 2-0-ra kikapott a negyeddöntő első mérkőzésén, majd vasárnap este a holland bajnokságban a Fortuna Sittard vendége volt, Kerkez Milos mindkét meccset végigjátszotta, a másodikon remek egyéni szóló végén belőtte csapata második gólját a 42. percben, az AZ 3-0-ra nyert. Az olasz második vonalban a Parma 1-1-re végzett Modenában, Balogh Botondot nem cserélték be, a Pisa viszont kikapott Ternanában, Nagy Ádám kezdőként 83 percet játszott. A belga másodosztályban pedig a Lommel 4-1-re verte a Dienzét, Vancsa Zalán a 90. percben lépett pályára a győztes csapatban.

Gyurcsó Ádám Fotó: AFP

Cipruson az AEK Larnaca 4-1-re kikapott a Paphosz stadionjában, Gyurcsó Ádám kezdett, majd a 64. percben Nikolics Nemanja váltotta. Az Omonia Nicosia otthon szenvedett 3-0-ás vereséget Lang Ádámmal a védelmében az Arisztól. A török élvonalban az Antalyaspor Szabó Bálintot a kispadon jegelve 3-1-re legyőzte az Alanyasport, a Fenerbahce pedig Isztambulban Szalai Attilát végig bevetve 2-1-re nyert az Ankaragücü ellen.