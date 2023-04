Gazdag Dánielt senki sem bántotta Mexikóban, még ünnepelhetett is

Végül nem lett baj, Gazdag Dániel önfeledten ünnepelhetett. A CONCACAF Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén az észak-amerikai profi ligában, az MLS-ben ezüstérmes Philadelphia Union Gazdag Dániel tizenegyesből lőtt góljával 1-0-ra legyőzte a mexikói Atlast, ami nem várt és meglehetősen szokatlan következményekkel járt. A Magyar Nemzet is megírta, hogy a visszavágó előtt életveszélyes fenyegetéseket kapott a klub és név szerint a magyar válogatott középpályás is. Utóbbi azért, mert a büntető értékesítése után belenevetett az ellenfél egyik játékosának az arcába, amit később azzal indokolt, hogy a tizenegyes előtt az többször is kiütötte a kezéből a labdát, így akarva őt megzavarni.