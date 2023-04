Az FBI is vizsgálódott Gazdag Dániel ügyében

– A gólom után ránevettem az ellenfél egyik játékosára, de azt tudni kell, hogy a büntető elvégzése előtt vagy ötször kiütötte a kezemből a labdát. Az Atlas drukkereinek ez nem tetszett, fenyegető üzeneteket és képeket kaptam, de ők szurkolók, nem jelentenek igazi veszélyt – árulta el az eset hátterét Gazdag a közmédiának.

Gazdag azért is jelenthette ki ezt ennyire magabiztosan, mert az amerikai protokollnak megfelelően még az FBI, a Szövetségi Nyomozói Iroda is vizsgálódott az ügyben.

Magára a mérkőzésre rátérve Gazdag hangsúlyozta, hogy az európai kupaküzdelmekkel ellentétben a CONCACAF BL-ben él az idegenben lőtt gólok szabálya, így a Philadelphia semmiképpen sem fog ráülni az 1-0-s előnyére, hanem be akar találni Mexikóban is, hiszen ebben az esetben az egygólos vereség is továbbjutást érne Gazdagék számára.

A magyar támadó beszélt a válogatottról is, amely remekül, a Bulgária elleni 3-0-s győzelemmel kezdte az Eb-selejtezőket.

– Nehéz lesz, készülni fognak ránk, de most esélyesek vagyunk, és a pályán kell bizonyítanunk – fogalmazott óvatosan, de eltökélten Gazdag Dániel.