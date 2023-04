Lukaku ígéretet tett, megint sárgát ért az Inter gólöröme

Majd az idény végén elárulom.

A gólöröm a legnagyobb vihart a Juventus elleni Olasz Kupa-elődöntőn kavarta. Azóta a Juventust meg is büntették szurkolói rasszista bekiabálása miatt, de Lukaku eltiltását nem törölték el, a belga támadó ugyanis a gólöröm bemutatása után megkapta a második sárga lapját.

A Benfica elleni BL-meccsen sem úszta meg az ünneplést az Inter, igaz, a Benfica edzője által kritizált Michael Oliver nem Lukakunak, hanem a cserepadról ünnepelni berohanó játékosok egyikének, Edin Dzekónak mutatott fel sárga lapot.

Lukaku a jó büntető titkát elárulta

Nem véletlen, hogy az Internél Lukakura bízták a tizenegyest. A belga támadó legutóbb 2017 augusztusában, még a Manchester United játékosaként hibázott a büntetőpontról, azóta huszonhétszer állt a labda mögé, és mind a huszonhét tizenegyest értékesítette.

– A büntető a mentalitásról és a koncentrációról szól. Senkire sem figyelek ilyenkor, még a csapattársaimra sem – árulta el Lukaku, aki csapattársaihoz hasonlóan hangsúlyozta, a kedvező állás ellenére az Inter még nem jutott be az elődöntőbe. – Intelligens meccset játszottunk, további három-négy gólt is lőhettünk volna. De a 2-0-s győzelem is jó eredmény, most azt kell kitalálnunk, miért nem tudunk hasonlóan teljesíteni a Serie A-ban, hiszen az is nagyon fontos sorozat.

A bajnokságban az Inter a legutóbbi négy meccsén csak egy pontot szerzett, s jelenleg csak az ötödik, azaz nem BL-indulást érő helyen áll.