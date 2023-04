BL: A Benfica edzője a játékvezetőt okolja az Inter elleni vereségért

S a portugálok vezetőedzője, Roger Schmidt úgy érzi, csapata az Inter ellen is jobb eredményt érdemelt volna 1-0-s vereségnél.

– Mindkét csapatnak megvoltak a lehetőségei, de sajnos mi nem éltünk a magunk helyzeteivel. Mindent beleadtunk, 1-0-s hátrányban sem adtuk fel, aztán jött a tizenegyes. Balszerencsések voltunk a játékvezetői döntésekkel, mert nem gondolom, hogy jogos volt a büntető, míg nekünk legalább egy lőnünk kellett volna – kesergett Schmidt.

Az Inter korábbi játékosa, Joao Mário kezezése után lőhetett tizenegyest a hajrában. A VAR-korszakban a tizenhatoson belüli kezezést sokkal szigorúbban ítélik meg, mint korábban, de a keddinél sokkal inkább vitatható büntetőt is láttunk már idén a BL-ben.

Inter: Még nincs meg a BL-elődöntő

A két csapat formája alapján meglepetésnek tekinthető az első meccs eredménye, hiszen a Benfica vezeti a portugál bajnokságot, míg az Inter a lisszaboni fellépést megelőző hat tétmérkőzéséből egyet sem nyert meg.

– A legutóbbi találkozókon többet érdemeltünk volna, de tudtuk, hogy miben kell javulnunk. Keményen és elszántan játszottunk, nem engedtünk sok lehetőséget a Benficának. A srácok fantasztikusan teljesítettek, de nem szabad elfelejteni, hogy ez még csak az első 90 perce volt a párharcnak – fogalmazott Simone Inzaghi, az olaszok vezetőedzője.

Inzaghit már eddig is kupaedzőnek könyvelték el, hiszen bajnoki címet még nem ünnepelhetett trénerként, ellenben az Olasz Kupát kétszer, az Olasz Szuperkupát már négyszer is megszerezte. Most pedig a nemzetközi porond legmagasabb szintjén is leteszi a névjegyét: az Inter a csoportban a Barcelonát előzte meg a továbbjutásért, a kiesés szakasz első három meccsén pedig egyetlen gólt sem kapott.

Ennek tudatában még kedvezőbbnek hat a 2-0-s előny, ennek ellenére nem volt olyan Inter-nyilatkozat a meccs után, amely ne intett volna óvatosságra.

– Ez volt az egyik legjobb teljesítményünk az idényben. Megérdemeltük a győzelmet, de még csak az első lépést tettük meg – az örmény középpályás, Henrih Mhitarjan így használta a kötelező fordulatot.