Matthäus sem védi, a Dortmund szurkolói elküldenék Reust

Hálátlanságnak tűnik ez a vélemény, hiszen Marco Reus a Dortmund színeiben 381 tétmérkőzésen 161 gólt szerzett és 120 gólpasszt adott, amivel a klub történetének az egyik legeredményesebb játékosa. Csakhogy a vékony dongájú csatár a Dortmund legjobban fizetett játékosa évi 12 millió eurós jövedelemmel, ami immár nincs arányban a teljesítményével.

Reust továbbra is üldözi az az átok, ami a pályafutása során végig, gyakran sérült. Emiatt maradt le a 2014-es és a 2022-es világbajnokságról is. (2018-ban ott volt Oroszországban a vb-n, jól is játszott, ám akkor a német válogatott meglepetésre már a csoportkörben kiesett.)

Reus a 2022–23-as idényben is gyakran hiányzik, 19 Bundesliga-meccsen 6 gólt szerzett, a Bajnokok Ligájában a Dortmund nyolc mérkőzése (hat csoportmeccs plusz a nyolcaddöntő két találkozója) közül csak háromszor volt bevethető, s egyszer talált a kapuba.

A Bild úgy értesült, a játékos, ha végül marad, legfeljebb évi 7 millió eurós fizetésre számíthat. A klubhűség ellentételezéseként ez sem kevés, s végtére azt csinálhatná, amit szeret és amihez a legjobban ért.

Borítókép: Marco Reus bosszankodik. Miközben nincs is rá oka... (Fotó: AFP)