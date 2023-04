Messi vendéget fogadott: Beckham meglátogatta, és viheti Miamiba!

Jó néhány fotó jelent meg ma a médiában és a közösségi médiában, amelyeken David Beckham a Paris Saint-Germain csapatánál látható. Beckham is feltöltött négy fotót az Instagram-oldalára azzal a megjegyzéssel, hogy jó találkozni régi barátokkal. A 115-szörös válogatott angol futballikonnak a PSG volt az utolsó csapata, bár 2013-ban csak tíz mérkőzést játszott a párizsiaknál. Természetesen szívesen látott vendég, de nehéz nem összefüggést látni azzal, hogy Beckham az Inter Miami társtulajdonosa, és az észak-amerikai profi ligában, az MLS-ben érdekelt klub célkeresztjében ott van Lionel Messi. A hétszeres aranylabdás, 35 éves klasszisnak idén lejár a szerződése, és sajtóhírek szerint aligha marad a PSG-nél. Van esély arra, hogy visszatér a Barcelonához, de az Inter Miami is kitartóan csábítja.

Beckham a PSG-játékosok gyűrűjében, Messi a jobb szélen Mbappé mellett Forrás: Instagram/davidbeckham

Messi már korábban is kacérkodott Amerikával

Messi korábban már vásárolt magának Miamiban egy luxusingatlant, ami arra is utalhatott, hogy szívesen az Egyesült Államokba költözne családjával. Messi számára fontos a család, és a sajtó már tavaly is arról írt, szeretné, ha a gyermekei ott tanulnának, mielőtt később elkezdenék az egyetemet. Mi több, az is felmerült, hogy ő is társtulajdonos lesz az Inter Miamiban. A hó elején az Independent arról írt, hogy a tulajdonosok felajánlottak számára egy részvénycsomagot, ha csatlakozik a Miami csapatához. Lehet, hogy David Beckham, aki vele külön is pózolt közös képen, azért érkezett Párizsba, hogy a részleteket tisztázzák?

David Beckham üres kézzel mindenesetre biztos nem megy haza, mert kapott egy névre szóló mezt, amit a PSG csapatkapitánya, Marquinhos adott át neki.

S ha már Párizsban járt, Beckham a Louvre-ban a Mona Lisát is megnézte:

Borítókép: David Beckham Lionel Messi és Marco Verratti között (Forrás: Instagram/davidbeckham)