Szilágyi Áron és a társai kénytelenek voltak nagyon messzire elutazni

Vívásban nem változott az olimpiai kvalifikáció, a szakágakban csapatban „érdemes” megszerezni a kvótát, ami azzal jár, hogy az egyéni versenyekben automatikusan három versenyzőt lehet indítani. A 2024-es párizsi olimpián a csapatversenyeken nyolc együttes indulhat, de ha a franciák nem szereznének kvótát, rendezőkként akkor is indulhatnak, s ebben az esetben kilenc csapat szerepel. A legfontosabb, hogy a világranglista első négy helyezettje automatikusan kvalifikálja magát Párizsra. Továbbá kontinensenként a legjobb válogatottak szereznek még csapatkvótát: egy hely jut Európának, Amerikának, Ázsiának és Afrikának – feltéve, hogy a világranglistán a csapat az első tizenhatban van. Ha nincs, akkor a kvótája átszáll a legelőrébb álló olyan nemzetre, amely nem kvalifikálná magát. Egyéni kvótát Európából és Ázsiából két különböző nemzetbeli vívó szerezhet, Afrikából és Amerikából csak egy az egyéni világranglisták alapján, s minden kontinens rendez egy zónaversenyt, amelynek a győztese ugyancsak kijut az olimpiára. De ezen már csak azon nemzetek versenyzői indulhatnak, amelyek az adott szakágban nem kvalifikálták magukat.

Három csapatunk is a legjobb háromban van

A kard szakágban jelenleg az Eb-címvő, vb-ezüstérmes, a tokiói olimpián harmadik helyezett férficsapatunk a második, vb-címvédő női együttesünk a harmadik a világranglistán, vagyis magabiztosan áll kvótát érő helyen. Párbajtőrben a férfiak is a harmadik helyet foglalják el, a nők a kilencedikek, utóbbiak nem utazhatnának az olimpiára, ehhez a hetedik ukránokat és a nyolcadik svájciakat kellene megelőzniük, ami nem megoldhatatlan feladat. Ám hangsúlyozzuk, hogy ez a pillanatnyi helyzet, már az első kvalifikációs verseny után átalakulhat a sorrend. Az viszont egyértelmű, hogy a legrosszabb a tőrben a helyzetünk: a férfiak a 11.,a nők a 12. helyen állnak a rangsorban. Az említett helyezések az előttünk álló kvalifikációs sorozatban meghatározzák a kiemelést a versenyeken: aki elöl van, a nyolc közé jutásért könnyebb ellenfelet kap, aki nincs a nyolcban, az pedig nála erősebbet.

A világbajnokok: Pusztai Liza, Katona Renáta, Szűcs Luca és Battai Sugár. Forrás: Facebook/Magyar Vívószövetség

A kvalifikációban tehát a legfontosabb versenyek majd a csapatversenyek lesznek, de természetesen az egyéni viadalok is nagyon fontosak. Mást ne mondjunk, az olimpián és a világbajnokságon is a ranglisták alapján készítik el a sorsolást. A Magyar Vívószövetség (MVSZ) tájékoztatása szerint Szöulban a női mezőny esetében a világranglista első tizenhat helyezettje kivétel nélkül pástra lép. Ennek magyar szempontból azért van jelentősége, mert a legmagasabban rangsorolt magyar, Battai Sugár a 17. helyen áll, így neki is selejtezőt kell vívnia, társaihoz hasonlóan. A férfiaknál a 12. és a 15. hiányzik sérülés miatt, s mivel Gémesi Csanád a 19., ezért ő is éppen lemarad a kiemeltek listájáról. Amelyen természetesen ott van viszont a háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi Áron (2.) és a világbajnok Szatmári András (11.).

Szilágyi, Gémesi és Decsi Szingapúrból érkezik

Világbajnok női kvartettünk (Battai Sugár, Katona Renáta, Pusztai Liza, Szűcs Luca), valamint az olimpiai negyedik helyezett Márton Anna már Szöulban tartózkodik, három férfikardozónk (Szatmári András, Iliász Nikolász, Rabb Krisztián) társaságában.

Szöuli csapatkép. Forrás: Magyar Vívószövetség

A férfiválogatott másik fele (Szilágyi Áron, Gémesi Csanád, Decsi Tamás) pedig egy szingapúri meghívásnak köszönhetően múlt hét vége óta egy „mini edzőtáborral” készül fel a Grand Prix-re. Az MVSZ honlapja Szingapúrban elérte Decsi András vezetőedzőt:

– Tökéletes körülmények között készülhetünk Szingapúrban, ami nem ismeretlen a számunkra, hiszen korábban Neuhold Sándor kollégámmal mindketten dolgoztunk itt. Éppen túl vagyunk az edzésen, minden a legnagyobb rendben, szerdán repülünk innen Szöulba. Felkészülten várjuk a Grand Prix-t, de azt is tudjuk, hogy nem ez számunkra a szezon legfontosabb állomása – szögezte le a szakvezető.

Gémesi Csanád, Szilágyi Áron és Decsi Tamás itt még Szingapúrban. Forrás: Magyar Vívószövetság

A szöuli kard egyéni Grand Prix csütörtökön a férfiak selejtezőjével kezdődik, ezt pénteken a nők selejtezője következik, majd szombaton rendezik a 64-es főtáblát és a döntőket a férfiaknak és a nőknek egyaránt. Az MVSZ honlapja nyomon követi a versenyt.

Borítókép: Decsi Tamás, Szatmári András, Szilágyi Áron és Gémesi Csanád a márciusi, padovai világkupa csapatversenyében nyert aranyérmeikkel (Forrás: Magyar Vívószövetség)