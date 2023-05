Az alelnök szerint a tenisz különleges elbánást igényel

Markovits László arról is beszélt, hogy a sportágban óriási a verseny, több száz millióan kapcsolódnak hozzá, és évente több tízezren próbálják meg elérni a profi státuszt.

– A tenisz gyerekkortól kezdve nagyon költséges, kevés család engedheti meg magának, hogy bizonyos korosztály és szint elérése után évente előteremtse azt a húsz-harminc millió forintot, amellyel elkezdődhet egy profi karrier felé vezető út. Összességében amíg valaki elér a profi szint tetejéig, általában 23-24 éves korára, addig több száz millió forintra is rúghatnak a költségek. – hangsúlyozta.

Markovits László bizakodik a kormány segítségében. Fotó: Mirkó István

A szövetség alelnöke kitért arra is, hogy egy profi játékos felépítésében ideális köztes lépcsőt jelenthetnek az amerikai egyetemek ösztöndíjprogramjai is, magyar részről így gyarapítja (tenisz)tudását Makk Péter a kaliforniai USC egyetemen vagy Velcz Zsombor a texasi Bayloron. A szakmai alelnök elmondta, ahhoz is rendkívül magas szintű tenisztudás szükséges, hogy egy ilyen presztízsű egyetem lehetőséget adjon, ezért ezeket a játékosokat is minden elismerés megilleti. Markovits László kifejtette, hogy a magyar tenisznek a saját, működőképes koncepcióját kell megvalósítania, amelynek alapja a 2021-ben a szövetség által széles körű konszenzus mellett elfogadott Körmöczy Zsuzsa-program lehet.